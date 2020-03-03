Автовладельцам могут разрешить обжалование штрафов через "Госуслуги"

Новый порядок избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это, по оценке спикера, сделает процедуру обращения более доступной, поскольку водителю иногда проще оплатить штраф, чем тратить свое время на заполнение бумаг в подразделении.

Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через Единый портал госуслуг, уточнил он. Жалоба может быть подана в форме электронного документа. Ответ заявителю придёт через тот же портал в течение трех дней.

Принятие законопроекта, отметил Володин, также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено - ГИБДД или специализированным учреждением.

Согласно законопроекту, направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно при наличии технической возможности у суда принять ее в такой форме.

Авторами поправок в КоАП выступили депутаты Госдумы от "Единой России" во главе с зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Рафаэлем Марданшиным.

- На современном этапе развития фиксирующих технических средств невозможно полностью исключить вероятность технических ошибок, вследствие которых могут быть вынесены необоснованные решения о привлечении к административной ответственности, - подчеркнул Марданшин.

По его словам, сейчас необоснованно привлеченные к административной ответственности лица вынуждены нести значительные материальные и временные затраты для восстановления своих прав.

Отметим, что сегодня онлайн-обжалование штрафов уже работает в Москве. Ежегодно автовладельцы обжалуют несколько сотен тысяч штрафов ГИБДД.

Профильный комитет Госдумы отмечает, что документ должен быть доработан ко второму чтению. В частности, предлагается дополнительно обсудить целесообразность введения в действие федерального закона с 1 марта 2020 года и обсудить корректировку такой даты с ее переносом на более поздний срок.