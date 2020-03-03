Бюджетный Renault Kwid доберется до Европы под брендом Dacia

Kwid - пожалуй, самый известный в России автомобиль Renault из тех, что у нас нельзя купить. По крайней мере, по вниманию в СМИ он уж точно не уступает Laguna или Talisman.

Причина тому - крайне низкая стоимость при относительно достойном оснащении. С 2015 года, когда бюджетник длиной 3,7 метра дебютировал на индийском рынке по цене около 250 тысяч рублей, только и разговоров было о том, доберется ли он до Европы.

Тем более что постепенно Kwid модернизировали, и он мог приглянуться не только нетребовательным индийцам или бразильцам. У него появились перчаточный ящик с крышкой, новый трехспицевый руль, перепрофилированная передняя панель, более комфортные кресла. В какой-то момент европейский дебют приподнятого на 184 мм хэтчбека казался делом ближайшего будущего, поскольку новинку заметили на тестах в Старом Свете.

Фото: Пресс-служба Dacia.

Однако только теперь компания внесла ясность в этот вопрос. Kwid все же появится в Европе, но в виде электрокара, под названием Spring и с другим шильдиком - румынского бренда Dacia. У нас эта марка, напомним, не представлена, и все бюджетники Renault доходят до России, пусть и с задержкой, но под французским брендом. Как будет в случае с "электроквидом" - вопрос. Представительство Renault планами с журналистами традиционно не делится. Впрочем, если понадобится, то у Dacia Spring уже имеется "двойник" Renault - City K-ZE. Минувшей осенью он вышел на китайский рынок по цене около 570 тысяч рублей.

Впрочем, City K-ZE и Spring все-таки отличаются друг от друга. И, пожалуй, румынский вариант выглядит поинтереснее. У него яркие оранжевые элементы в окраске, ячеистые фары, интересный светодиодный рисунок задних фонарей, модная решетка радиатора. А вот о технической начинке сведений нет, поэтому пока можно ориентироваться только на оснащение K-ZE. Это электромотор с отдачей в 45 л.с. и аккумулятор емкостью 26,8 кВт∙ч. На одной зарядке машина должна проезжать 271 км.

Подробности, скорее всего, появятся ближе к концу года, поскольку в серию Dacia Spring выйдет только в 2021-м.