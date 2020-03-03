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03.03.2020 17:19
Рубрика: Экономика

Цена российского газа для Болгарии снижена на 40 процентов

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"Газпром" снизил цену на экспортируемый из России газ для Болгарии на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Газпром экспорт".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов назвал это "символическим подарком" его стране к 142-й годовщине освобождения от османского ига после русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Болгария обратилась к "Газпрому" с просьбой о скидке на газ 11 февраля 2020 года. В первую очередь это оказалось связано со значительным снижением цены на голубое топливо на европейском рынке с начала года.

В феврале по спотовым (быстрым) контрактам в Европе она опускались ниже 100 долларов за тысячу кубометров.

Болгария начала получать российский газа по трубопроводу "Турецкий поток" с начала 2020 года. Первая нитка газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров в год доставляет газ Турции, вторая, аналогичной мощности в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Стоит отметить, что Болгария не только импортер российского газа, но и страна, осуществляющая его транзит через свою территорию. Кроме Болгарии газ через "Турецкий поток" получают Северная Македония и Греция. В этом году к газопроводу должна подключиться Сербия, а в 2021 году Венгрия.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Турецкий поток"

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