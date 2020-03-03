Цена российского газа для Болгарии снижена на 40 процентов

"Газпром" снизил цену на экспортируемый из России газ для Болгарии на 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Газпром экспорт".

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов назвал это "символическим подарком" его стране к 142-й годовщине освобождения от османского ига после русско-турецкой войны 1877-1878 годов.

Болгария обратилась к "Газпрому" с просьбой о скидке на газ 11 февраля 2020 года. В первую очередь это оказалось связано со значительным снижением цены на голубое топливо на европейском рынке с начала года.

В феврале по спотовым (быстрым) контрактам в Европе она опускались ниже 100 долларов за тысячу кубометров.

Болгария начала получать российский газа по трубопроводу "Турецкий поток" с начала 2020 года. Первая нитка газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров в год доставляет газ Турции, вторая, аналогичной мощности в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Стоит отметить, что Болгария не только импортер российского газа, но и страна, осуществляющая его транзит через свою территорию. Кроме Болгарии газ через "Турецкий поток" получают Северная Македония и Греция. В этом году к газопроводу должна подключиться Сербия, а в 2021 году Венгрия.