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03.03.2020 15:26
Рубрика: Легковые авто

Daimler обновил Mercedes-Benz E-Class

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Отмененный из-за коронавируса автосалон в Женеве не изменил планов Daimler представить в этот день обновленный Mercedes-Benz E-Class.

Большой седан Mercedes-Benz - это без преувеличения икона и самый узнаваемый образ марки, подобно 911 для Porsche. После войны и по сей день по миру разошлись больше 14 миллионов таких седанов и универсалов на их основе. И каждый новый E-Class имеет большое символическое значение.

Фото: Пресс-служба Porsche.
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Обновление модели нынешнего поколения W213 сместило эталон ровно на те перемены, которым подвергся сам автомобиль.

Внешне обновленный E-Class отличается бамперами новой формы, задние фонари вместо эллиптических стали вытянутыми по горизонтали. Радикально изменилась форма и положение решетки радиатора в стандартной конфигурации - и четырехугольной она стала ближе к шестиугольной и сильно сместилась вниз и вперед относительно фар. Объем, заданный капоту рельефными выштамповками от основания лобового стекла и огибающий решетку, напоминает об автомобилях 1950-х с их пышными кузовами. E-Class исполнении AMG также получил новую решетку - в привычной по последним творения AMG форме широкой трапеции.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

На первый взгляд в салоне перемен не так много - новое рулевое колесо, способное распознать, когда водитель не вовремя снимает с него руки, и отсутствие аналоговых часов. Но изменения куда шире. Установлены новые 12,3-дюймовые дисплеи - в щитке приборов и по центру консоли.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Усовершенствованы мультимедийная система MBUX с функцией дополненной реальности, голосовым управлением и виртуальным ассистентом. Ассистирующая электроника обучена самостоятельно не только ускоряться и тормозить, но и маневрировать. Автопарковщик может не только запарковать автомобиль в отмеренный слот, но и на выбранное водителем на мониторе свободное место из предложенных по данным телеметрии.

С обновлением количество гибридных версий с внешней подзарядкой E-Class выросло до семи, включая дизель-электрические. В гамме моторов новинка - бензиновый 2,0-литровый турбомотор (272 л.с.) с электрическим компрессором, дополненный 48-вольтовой гибридной системой с мотор- генератором, дающим дополнительные 20 л.с. и 180 Нм. Усовершенствованная 9-ступенчатая трансмиссия 9G-TRONIC стала быстродейственнее, эффективнее и передает на 30% больший момент.

О начале продаж будет объявлено позднее.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
#Mercedes-Benz