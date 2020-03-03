ФРС США экстренно снизила базовую ставку из-за коронавируса

ФРС снизила диапазон базовой ставки сразу на 0,5 процентного пункта - с 1,5-1,75% до 1-1,25%. В итоговом релизе регулятор сообщил, что продолжит отслеживать экономические риски, связанные с коронавирусом, и фактически намекнул, что может продолжить смягчение монетарной политики, если того потребуют обстоятельства.

ФРС внепланово (по графику заседание по монетарной политике должно пройти 17-18 марта) понизила базовую ставку впервые с 2008 года, времен мирового экономического кризиса. Тогда регулятор экстренно снижал ставку дважды - сначала после падения фондового рынка США, потом после краха крупнейшего банка Lehman Brothers.

Во вторник министры финансов и главы центробанков стран "большой семерки" провели телеконференцию, по итогам которой заявили о готовности действовать совместно для снижения экономических рисков от распространения коронавируса. Днем ранее Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) указывала, что если вспышка коронавируса будет более серьезной и длительной, то рост мировой экономики сильно замедлится - с 2,4% до 1,5%. А это, по сути, начало глобальной рецессии.

Мировые рынки, по крайней мере в моменте, отреагировали на решение ФРС позитивно. Так, выросли ключевые фондовые индексы США, в "зеленой" зоне закрывали вечером торги и российские фондовые индексы. Также заметно укреплялся к доллару и евро рубль. До этого настроения почти на всех мировых рынках из-за распространения вируса были близки к паническим.

Но инвесторы понимают, что монетарное стимулирование экономики не очень эффективно в ситуации, когда люди ограничены в перемещениях, а производства остановлены, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Более эффективным стало бы фискальное стимулирование (то есть увеличение госрасходов), о котором, вероятно, будет объявлено позднее, рассчитывает он. По мнению главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича, ФРС, снизив диапазон ставки сразу на 0,5 процентного пункта, урезала себе часть возможностей оказать рынкам поддержку, если спад возобновится. Риски возобновления обвала на рынках в марте он считает высокими.

По мнению Покатовича, решение ФРС может стать и аргументом в пользу снижения ключевой ставки Банком России на заседании 20 марта. В январе ЦБ прозрачно намекал, что готов к этому, но в последнее время рынок засомневался в таком сценарии из-за серьезного снижения курса рубля.