Греческие власти просят о помощи Евросоюз и Вашингтон

Греция укрепляет собственные рубежи, так и не дождавшись действенной помощи со стороны Евросоюза в ходе резкой эскалации миграционного кризиса, возникшего после решения Турции пропустить через свои границы стремящихся в Европу десятков тысяч нелегалов. Газета Kathimerini сообщает, что Афины экстренно перебрасывают в район сухопутной границы на севере Эллады дополнительные армейские подразделения и спецназ полиции. Рвущихся на территорию ЕС со стороны открытых турецких КПП переселенцев теперь встречают предупредительные выстрелы, слезоточивый газ и наручники.

Столь неприглядную картину собственными глазами увидела вся еэсовская верхушка, срочно прибывшая во вторник в Грецию и проинспектировавшая с вертолета приграничный район у реки Эврос. В ознакомительной "экскурсии" на внешние границы ЕС приняли участие главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросовета Шарль Мишель, а также председатель Европарламента Давид Сассоли. В Европе прямо заявляют: Турция шантажирует Брюссель, который в рамках заключенной между сторонами в 2016 году миграционной сделки долями перечисляет более 6 миллиардов евро за недопуск находящихся на турецкой территории беженцев на территорию единой Европы.

По мнению европейских обозревателей, Анкара добивается существенного увеличения выплат, а также более активной дипломатической поддержки со стороны Брюсселя действий Турции в сирийской провинции Идлиб. Происходящий с одобрения турецких властей силовой штурм греческих границ - нелегалы массово и весьма организованно хлынули не только на материк, но и в сопровождении турецких кораблей береговой охраны устремились на греческие острова в Эгейском море - наглядно иллюстрирует фактический крах заключенного четыре года назад миграционного соглашения. Но его пересмотр "с ножом у горла" невозможен, заявляют в Евросоюзе.

"Это сознательно организованная акция. Мигрантов привезли на автобусах и проинформировали. Происходит намеренная попытка надавить на Европейский союз", - прокомментировал действия Анкары канцлер Австрии Себастьян Курц, заметив, что среди прорывавшихся на днях в Грецию мигрантов не было жителей Идлиба или других сирийских регионов.

Каким образом Брюссель собирается выходить из этого тупика, пока непонятно. Среди первых решений ЕС - экстренная помощь Афинам в дальнейшем укреплении национальных границ путем привлечения ресурсов европейского пограничного агентства Frontex. Правда, превратить Грецию в крепость невозможно, а подобные меры не станут решением этого кризиса, осознают все его участники. Позиция Анкары предельно жесткая - президент Турецкой Республики отказался встречаться с премьерами Греции и Болгарии для обсуждения возникшей на общих границах ситуации. Тем самым явно давая понять, что его переговорщики должны быть представлены на более высоком уровне. Судя по всему, обсуждать именно этот вопрос в Анкару срочно вылетел руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, а внеплановое совещание глав МИД стран - членов Евросоюза запланировано на ближайшую пятницу в Загребе.

На этой встрече Греция рассчитывает заручиться полной "солидарностью" со стороны своих партнеров, большая часть которых до сих пор не баловала Афины вниманием в этом вопросе, предпочитая отгораживаться от миграционных проблем своих соседей по "единой Европе". "На протяжении последних восьми месяцев Анкара угрожала открыть двери мигрантам. И мы неоднократно говорили нашим коллегам, что они должны подойти к таким заявлениям серьезно", - с горечью заявил заместитель министра по делам миграции греческого правительства Гиоргос Кумуцакос.

В результате Греция лихорадочно пытается заручиться любой дипломатической поддержкой и за пределами ЕС. Так, премьер Кириакос Мицотакис дозвонился до президента США Дональда Трампа. Сидя в далеком Вашингтоне, сторонник жесткого ограничения нелегальной миграции вполне предсказуемо "поддержал право Греции обеспечивать порядок на границах". Но что конкретно может сделать Трамп для оказания реальной помощи Афинам в кризисной ситуации, осталось за скобками.

Под нарастающим давлением критиков внутри страны Мицотакис объявил о существенном ужесточении миграционной политики: на месяц прекращается прием любых заявлений о предоставлении убежища, а арестованные на границах нелегалы будут безжалостно выдворяться. За такие действия Грецию уже раскритиковали в ООН и многочисленных неправительственных организациях, ратующих за соблюдение прав переселенцев. Впрочем, отчаяние Афин понять можно. Если в разгар миграционного кризиса 2015 года Греция стала своеобразным "транзитным мостом" для полуторамиллиона мигрантов в другие страны ЕС, то в условиях закрытых на замок внутриевропейских границ все больше нелегалов вынужденно оседают в самой Элладе. Провоцируя при этом рост многочисленных экономических, социальных и межэтнических проблем среди местного населения.