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Рубрика: В мире

Мигранты вновь у ворот

Греческие власти просят о помощи Евросоюз и Вашингтон
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
Греция укрепляет собственные рубежи, так и не дождавшись действенной помощи со стороны Евросоюза в ходе резкой эскалации миграционного кризиса, возникшего после решения Турции пропустить через свои границы стремящихся в Европу десятков тысяч нелегалов. Газета Kathimerini сообщает, что Афины экстренно перебрасывают в район сухопутной границы на севере Эллады дополнительные армейские подразделения и спецназ полиции. Рвущихся на территорию ЕС со стороны открытых турецких КПП переселенцев теперь встречают предупредительные выстрелы, слезоточивый газ и наручники.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер Греции Кириакос Мицотакис прибыли в греческий город Орестиада, чтобы оценить на месте ситуацию с мигрантами. Фото: AP Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер Греции Кириакос Мицотакис прибыли в греческий город Орестиада, чтобы оценить на месте ситуацию с мигрантами. Фото: AP
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер Греции Кириакос Мицотакис прибыли в греческий город Орестиада, чтобы оценить на месте ситуацию с мигрантами. Фото: AP

Столь неприглядную картину собственными глазами увидела вся еэсовская верхушка, срочно прибывшая во вторник в Грецию и проинспектировавшая с вертолета приграничный район у реки Эврос. В ознакомительной "экскурсии" на внешние границы ЕС приняли участие главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросовета Шарль Мишель, а также председатель Европарламента Давид Сассоли. В Европе прямо заявляют: Турция шантажирует Брюссель, который в рамках заключенной между сторонами в 2016 году миграционной сделки долями перечисляет более 6 миллиардов евро за недопуск находящихся на турецкой территории беженцев на территорию единой Европы.

Около тысячи мигрантов из Турции высадились на островах Греции

По мнению европейских обозревателей, Анкара добивается существенного увеличения выплат, а также более активной дипломатической поддержки со стороны Брюсселя действий Турции в сирийской провинции Идлиб. Происходящий с одобрения турецких властей силовой штурм греческих границ - нелегалы массово и весьма организованно хлынули не только на материк, но и в сопровождении турецких кораблей береговой охраны устремились на греческие острова в Эгейском море - наглядно иллюстрирует фактический крах заключенного четыре года назад миграционного соглашения. Но его пересмотр "с ножом у горла" невозможен, заявляют в Евросоюзе.

"Это сознательно организованная акция. Мигрантов привезли на автобусах и проинформировали. Происходит намеренная попытка надавить на Европейский союз", - прокомментировал действия Анкары канцлер Австрии Себастьян Курц, заметив, что среди прорывавшихся на днях в Грецию мигрантов не было жителей Идлиба или других сирийских регионов.

Каким образом Брюссель собирается выходить из этого тупика, пока непонятно. Среди первых решений ЕС - экстренная помощь Афинам в дальнейшем укреплении национальных границ путем привлечения ресурсов европейского пограничного агентства Frontex. Правда, превратить Грецию в крепость невозможно, а подобные меры не станут решением этого кризиса, осознают все его участники. Позиция Анкары предельно жесткая - президент Турецкой Республики отказался встречаться с премьерами Греции и Болгарии для обсуждения возникшей на общих границах ситуации. Тем самым явно давая понять, что его переговорщики должны быть представлены на более высоком уровне. Судя по всему, обсуждать именно этот вопрос в Анкару срочно вылетел руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, а внеплановое совещание глав МИД стран - членов Евросоюза запланировано на ближайшую пятницу в Загребе.

На этой встрече Греция рассчитывает заручиться полной "солидарностью" со стороны своих партнеров, большая часть которых до сих пор не баловала Афины вниманием в этом вопросе, предпочитая отгораживаться от миграционных проблем своих соседей по "единой Европе". "На протяжении последних восьми месяцев Анкара угрожала открыть двери мигрантам. И мы неоднократно говорили нашим коллегам, что они должны подойти к таким заявлениям серьезно", - с горечью заявил заместитель министра по делам миграции греческого правительства Гиоргос Кумуцакос.

Освещавших ситуацию с мигрантами журналистов избили в Греции

В результате Греция лихорадочно пытается заручиться любой дипломатической поддержкой и за пределами ЕС. Так, премьер Кириакос Мицотакис дозвонился до президента США Дональда Трампа. Сидя в далеком Вашингтоне, сторонник жесткого ограничения нелегальной миграции вполне предсказуемо "поддержал право Греции обеспечивать порядок на границах". Но что конкретно может сделать Трамп для оказания реальной помощи Афинам в кризисной ситуации, осталось за скобками.

Под нарастающим давлением критиков внутри страны Мицотакис объявил о существенном ужесточении миграционной политики: на месяц прекращается прием любых заявлений о предоставлении убежища, а арестованные на границах нелегалы будут безжалостно выдворяться. За такие действия Грецию уже раскритиковали в ООН и многочисленных неправительственных организациях, ратующих за соблюдение прав переселенцев. Впрочем, отчаяние Афин понять можно. Если в разгар миграционного кризиса 2015 года Греция стала своеобразным "транзитным мостом" для полуторамиллиона мигрантов в другие страны ЕС, то в условиях закрытых на замок внутриевропейских границ все больше нелегалов вынужденно оседают в самой Элладе. Провоцируя при этом рост многочисленных экономических, социальных и межэтнических проблем среди местного населения.

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