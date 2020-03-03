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03.03.2020 19:53
Рубрика: Власть

Поправки в Конституцию. История вопроса

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 46(8100)
На следующей неделе Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект об изменениях в Конституцию.

Напомню, что данный законопроект был подготовлен в январе по итогам Послания президента Федеральному Собранию. Изменения, в частности, предполагают усиление социальных обязательств государства, расширение полномочий парламента и Конституционного суда, установление новых требований к президенту, членам правительства, депутатам, сенаторам и губернаторам.

23 января законопроект был единогласно принят Госдумой в первом чтении. Затем начался процесс сбора поправок к этому документу. Дополнительных предложений было так много, что сроки их приема пришлось дважды продлевать. Наконец, 2 марта сбор поправок был завершен, и в настоящий момент проводятся консультации по ним с экспертами и юристами.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Мы рассчитываем, что изменения в основной закон нашей страны будут приняты Думой во втором и в окончательном третьем чтении. Затем за поправки будет голосовать Совет Федерации. По действующему законодательству, если сенаторы одобрят их квалифицированным большинством и если их поддержат не менее двух третей региональных органов законодательной власти, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы внести предполагаемые изменения в Конституцию. Именно так были внесены поправки в Основной Закон в 2008 и в 2014 годах.

Однако президент Владимир Путин настоял на том, чтобы свою позицию по новым поправкам могли высказать все граждане России, имеющие право голоса. Поэтому изменения вступят в силу только после их одобрения в ходе общенародного голосования, которое состоится 22 апреля. Причем до голосования Конституционный суд проверит соответствие поправок первой, второй и девятой главам Основного Закона.

Однако некоторые наши оппоненты говорят о том, что процедура принятия изменений в Конституцию якобы нелегитимная и недемократичная. В связи с этим я хотел бы отметить, что в 90-е годы, которые они считают периодом расцвета демократии, сам Основной Закон нашей страны, в который собственно и вносятся поправки, принимался, мягко говоря, гораздо менее демократичным путем.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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В 1993 году парламент, выступивший против президентского варианта Конституции, был сначала распущен, а потом и вовсе расстрелян из танков. Вместе с ним были распущены все законодательные органы регионов России - советы. При этом мнение Конституционного суда было полностью проигнорировано. Многие противники президентского варианта Конституции, включая вице-президента и председателя парламента, были арестованы.

Таким образом, всенародное голосование по проекту Конституции проходило фактически в условиях установившейся вооруженным путем власти одного лица - Бориса Ельцина. Что касается процедуры проведения голосования, то она определялась единоличным указом Ельцина, который на тот момент был юридически отрешен от должности президента. Более того, сам указ противоречил действовавшему в то время законодательству. И еще один примечательный факт: всенародное голосование проходило одновременно с выборами депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, хотя эти органы юридически еще не были созданы. Тем не менее после реального одобрения большинством граждан России Конституция вступила в силу и является основополагающим правовым актом.

К сожалению, о процедуре ее принятия наши оппоненты не хотят вспоминать. Как и не хотят признавать того, что за минувшие годы Россия, ее государственные институты и гражданское общество прошли такой путь развития, что повторение ситуации 1993 года стало просто невозможно.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ Колонка Андрея Исаева

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