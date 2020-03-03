Израильские ученые создали вакцину против коронавируса

По состоянию на 2 марта в Израиле зарегистрированы 10 случаев заражения коронавирусом. Еще двое больных, пассажиры круизного судна Diamond Princess, доставленные специальным рейсом из Японии, были госпитализированы сразу же после прибытия. Один из них уже выздоровел и выписан из больницы.

Первым носителем коронавируса в Израиле оказался местный житель, вернувшийся из туристической поездки в Италию. Как сообщил генеральный директор министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан Тов, этот израильтянин сразу же по прибытии обратился за медицинской помощью в связи с плохим самочувствием. Его поместили в специальный бокс больницы и благодаря помощи авиакомпании, которой он воспользовался, выявили всех пассажиров рейса. Им настоятельно рекомендовали 2-недельный домашний карантин.

Серьезная проблема возникла с 22 туристами из Южной Кореи, среди которых тоже оказался вирусоноситель. Эти граждане из Страны утренней росы, путешествуя в течение нескольких дней по Стране Обетованной, посетили едва ли не все достопримечательности, встречались со школьниками, в ряде мест их охраняли солдаты. Поэтому было принято решение поместить на карантин не только самих туристов, но и общавшихся с ними школьников и военных.

Минздрав Израиля обнародовал списки мест, где побывали заразившиеся израильтяне и южнокорейцы. Согласно предписанию медиков, каждый израильтянин, находившийся в течение 15 или более минут в местах, в которых пребывали зараженные граждане страны или иностранцы, обязан соблюдать условия карантина, не выходя из дома в течение 14 дней. Об этом сам предполагаемый вирусоноситель должен сообщить, заполнив специальный бланк на сайте минздрава, или, позвонив, по специальному номеру телефона.

Что же касается Италии, то израильский минздрав предписал всем гражданам страны, возвращающимся из любых итальянских регионов, взять на себя личную ответственность за проведение двухнедельного домашнего карантина. Сегодня на домашнем карантине находится 5630 израильтян.

Доктор Йонатан Дубнов, заместитель заведующего главного врача Хайфского округа, выступая по русскоязычному радиоканалу "Рэка" и Девятому телеканалу, подчеркнул: "Общественное здравоохранение - это партнерство медиков и граждан, пользующихся их услугами. Если человек почувствует недомогания, характерные при заражении коронавирусом, он должен немедленно вызвать специальную медицинскую бригаду. И в случаях предписания карантина в домашних условиях обязан его выполнять". Нарушение режима домашнего карантина расценивается как уголовное преступление.

Однако известный израильский врач, бывший президент Всемирной медицинской ассоциации, претендент на пост министра здравоохранения от партии "Наш дом - Израиль" профессор Леонид Эйдельман заметил, что "полагаться исключительно на сознательность граждан нельзя". Он считает, что для выявления потенциальной опасности необходимо установить в аэропорту имени Бен-Гуриона, главных воздушных воротах страны, инфракрасные сканеры, дистанционно определяющие температуру тела всех въезжающих в страну".

Немало проблем добавили и внеочередные (третьи подряд!) парламентские выборы, прошедшие 2 марта. Чтобы обеспечить избирательные права граждан, находящихся на карантине, в стране создали 16 специальных избирательных участков. На эти участки прибывали граждане, ограниченные не в избирательных правах, а режимными противоэпидемическими мероприятиями. Израильтяне, находящиеся на карантине, но без симптомов заболевания, имели право приехать на такие участки исключительно на личном транспорте, в медицинской маске.

На таких "полевых" избирательных участках, представленных по сути наскоро возведенными палатками, работали специально подготовленные и соответствующим образом снаряженные сотрудники скорой помощи. В день выборов также действовали мобильные группы, созданные Шабаком (Израильской службой общей безопасности) и полицией для отслеживания хакеров, которые могли распускать панические слухи о якобы выявленных заражениях на избирательных участках.

Правительство Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетанияху провело межведомственное совещание, посвященное распространению в стране коронавируса. Израильский лидер признал, что, "несмотря на принятые меры, предотвратить появление коронавируса в стране невозможно". При этом он определил "главную цель на данном этапе - максимально отсрочить вспышку в еврейском государстве болезней, вызванных коронавирусом. Одновременно Нетанияху заявил, что координация действий, направленных на реализацию этой цели, поручена Совету по национальной безопасности Израиля, которому приданы расширенные полномочия, существенно сокращающие различного рода бюрократические проволочки.

Глава израильского правительства сообщил об отданном им распоряжении Израильскому институту биологических исследований в городе Нес-Циона по созданию вакцины против коронавируса.

В нескольких научных центрах и лабораториях занимаются разработкой антивирусных и антибактериальных вакцин. В беседе с "РГ" доктор Реувен Куприянов из Института науки имени Хаима Вейцмана в Реховоте сказал, что опытные образцы вакцины против коронавируса израильские ученые смогут представить через семь-девять месяцев. По словам Куприянова, сейчас активно исследуется "вирулентность" коронавируса, то есть способность его инфекционного агента заражать человеческий организм.

Если верить Давиду Зигдону, генеральному директору научно-исследовательского института Migal, профильно занимающегося сельским хозяйством и животноводством, именно в этом учреждении уже разработана вакцина от коронавируса. По словам Зигдона, в течении последних четырех лет ученые института разрабатывали вакцины против коронавируса у цыплят. Когда же стало известно о вспышке коронавируса в человеческом организме, исследователи внесли в вакцину некоторые изменения, чтобы она проявила эффективность и в человеческом организме. "Мы работали над антикоронавирусной вакциной долго и попали в нужное время" - считает Зигдон. Но о действительных качествах вакцины можно будет судить только после доклинических и клинических испытаний. И такие проверки займут не менее трех - пяти месяцев.

Многие исследователи сомневаются, что вакцина против коронавируса создана и вскоре будет доступна для всех. Так, доктор Ран Нир-Пас, специалист по инфекционным болезням больницы Хадасса в Иерусалиме, недавно вернувшийся из Японии, где наблюдал за заразившимися коронавирусом израильскими гражданами, говорит о невысокой вероятности того, что необходимые препараты вскоре будут готовы к применению при вероятной пандемической вспышке. К сожалению, и сам доктор Нир-Пас все еще остается на карантине.