КамАЗ создал "Аватар" для грузовиков

Камский автозавод разработал мобильный накрышный модуль автономного управления автомобилем под названием "Аватар".

Система позволяет в буквальном смысле превратить грузовой автомобиль в беспилотник. "Аватар" при помощи лидаров (лазерных радаров) выстраивает трехмерную карту местности, по которой может самостоятельно прокладывать себе путь. Оператор указывает конечную точку, система подгружает карту, выстраивает маршрут, после чего автомобиль начинает движение по заданному маршруту.

"Аватар" можно установить только на автомобили, оснащённые автоматической коробкой передач, электронной педалью акселератора, электронной тормозной системой и электрогидроусилителем рулевого колеса. При этом все агрегаты должны поддерживать удалённое управление через автомобильную CAN-шину.

В беспилотном режиме грузовик может передвигаться со скоростью до 60 км/ч, но в дальнейшем предельную скорость будет ограничивать сам заказчик.

На "Аватар" установлена система дублирования автономного управления, органов принятия решения и системы fusion, состоящей из различных сенсоров, как во фронтальной зоне, так и вокруг автомобиля, что значительно повышает безопасность движения в автономном режиме, а также позволяет страховать основную систему при её сбое или поломке. Также на КамАЗе предусмотрели и дублирование системы связи, что помогает в случае помех со стороны одного из передающих каналов, переключиться на другой.

Камазовцы прописали сценарии работы компьютера в случае отказа отдельных элементов. В случае, если от одного из блоков перестает поступать информация, в приоритет сразу переходит другой. Если же система полностью отказывает, то происходит безопасное автономное торможение путем отправки управляющих команд на агрегаты автомобиля. Тем самым полностью исключается человеческий фактор - система автономного управления не устаёт и не засыпает.

"В определённых ситуациях, при выполнении ряда опасных для человека задач необходимо, чтобы машина выполняла их без водителя. В их числе - масштабные пожары, химические заражения, бактериологические и радиационные заражения территории, ликвидация последствий других чрезвычайных ситуаций", - объяснил цель проекта главный конструктор инновационных автомобилей Научно-технического центра Сергей Назаренко.

Модуль "Аватар" разработан за два года собственными силами Научно-технического центра КамАЗа. Служба инновационных автомобилей придумала дизайн и начинку модуля в 2019 году. На данный момент на заводе идёт отработка алгоритмов управления и принятия решений, отладка программного обеспечения, валидация и тестирование системы автономного управления в реальных условиях на шасси КамАЗ-43118.

"Компания уже испытывает беспилотный автобус "Шатл" для перевозки пассажиров и бескабинный грузовик "Челнок" для транспортировки грузов на территории предприятия. Новинка "Аватар" позволяет сделать "умными" уже существующие машины, что открывает возможность оперативно и с меньшими затратами наращивать парк беспилотной техники. Внедрение этой разработки в перспективе может привести к расширению использования беспилотного транспорта на территории России", - рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В перспективе КамАЗ намерен оснастить систему "Аватар" квадрокоптером, с помощью которого можно будет производить оцифровку и составление карты местности. Далее собранные данные отправятся в модуль "Аватар", что позволит автомобилю более качественно выстраивать маршрут и двигаться на большие расстояния автономно.