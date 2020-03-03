Комитет ГД одобрил поправку об упоминании Бога в Конституции

Глава государства накануне внес поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции РФ. Предлагается прописать, что "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Напомним, что ранее с такой инициативой выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, идею поддержали и представители других конфессий.

Павел Крашенинников отметил, что предложенная поправка, в которую включены слова о Боге, вызвала дискуссию в обществе.

- Речь не идет об изменении подхода Основного Закона к религиозным убеждениям, - подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что в главе 2 Конституции, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина, содержится статья 28 о свободе совести и вероисповедания. В ней говорится о "праве исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними".

- Обращаю внимание, что эту статью никто не отменяет, - заявил Крашенинников, - она продолжает действовать. Мы не вносим поправки в главы первую и вторую Конституции, которые содержат фундаментальные основы.

Он особо отметил, что Российская Федерация остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться. "Поправка не нарушает принцип светского государства - он остается незыблемым", - резюмировал парламентарий.

По словам Крашенинникова, обсуждаемую поправку нельзя вырывать из контекста. "Ее необходимо рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи, - продолжил он, - в которой говорится об общей тысячелетней истории и памяти предков, передавших нам, в том числе, веру в Бога".

- Нам, как многонациональному народу предки передали много разных священных текстов: Библия, Коран, Тора и другие, - напомнил Крашенинников. - И, несмотря на все многообразие, сохраняя память предков, мы в то же время признаем исторически сложившееся государственное единство. На мой взгляд, в этом главный посыл данной поправки - в государственном единстве.

Стоит отметить, что многие из предложенных в поправке тезисов уже содержатся в том или ином виде в Преамбуле Конституции. Так что в поправках предлагается раскрыть эти тезисы и закрепить в главе 3 Основного Закона, которая посвящена федеративному устройству.