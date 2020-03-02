Владимир Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции

Ранее с таким предложением выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, идею поддержало и мусульманское духовенство.

О том, что такая поправка будет предложена, рассказали сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон Талия Хабриева и Андрей Клишас.

28 февраля Хабриева сообщила о следующей предлагаемой формулировке поправки: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".

Клишас со своей страны рассказал журналистам, что тезис про Бога будет изложен в отдельной статье третьей главы Конституции. Он объяснил необходимость внесения поправки тем, что Россия - государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия остается светским государством. Каждый гражданин по-прежнему будет вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

По словам Володина, эта и другие поправки, внесенные президентом, направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.