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02.03.2020 18:13
Рубрика: Власть

Владимир Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которая предусматривает упоминание Бога в Основном законе. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ранее с таким предложением выступил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, идею поддержало и мусульманское духовенство.

В Госдуму внесены поправки в Конституцию о сенаторах

О том, что такая поправка будет предложена, рассказали сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Основной Закон Талия Хабриева и Андрей Клишас.

28 февраля Хабриева сообщила о следующей предлагаемой формулировке поправки: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".

Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Клишас со своей страны рассказал журналистам, что тезис про Бога будет изложен в отдельной статье третьей главы Конституции. Он объяснил необходимость внесения поправки тем, что Россия - государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека.

При этом сенатор подчеркнул, что Россия остается светским государством. Каждый гражданин по-прежнему будет вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

По словам Володина, эта и другие поправки, внесенные президентом, направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

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