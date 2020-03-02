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02.03.2020 16:36
Рубрика: Власть

Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в Конституции

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, они занимают 24 страницы. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

- Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, - сказал он перед заседанием Совета Госдумы.

Спикер при этом не стал раскрывать содержание поправок.

В Госдуму внесены поправки в Конституцию о сенаторах

По словам Володина, эти предложения направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

- Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу, - добавил глава нижней палаты.

Как напомнил спикер, 2 марта завершается прием поправок в Конституцию РФ, они принимаются до 18:00. Всего в Госдуму поступило на данный момент более 300 поправок. Как заверил Володин, все они будут детально изучены.

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