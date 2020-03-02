Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в Конституции

- Поступили поправки президента, о которых он ранее говорил. Они изложены на 24 страницах, - сказал он перед заседанием Совета Госдумы.

Спикер при этом не стал раскрывать содержание поправок.

По словам Володина, эти предложения направлены в профильный думский комитет по госстроительству и законодательству.

- Часть этих поправок звучала в ходе встреч с инициативной группой, которую постоянно президент приглашал к диалогу, - добавил глава нижней палаты.

Как напомнил спикер, 2 марта завершается прием поправок в Конституцию РФ, они принимаются до 18:00. Всего в Госдуму поступило на данный момент более 300 поправок. Как заверил Володин, все они будут детально изучены.