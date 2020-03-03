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3 марта 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 45(8099)

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 33-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции""

Опубликован 3 марта 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон "О защите конкуренции"

Принят Государственной Думой 20 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3434; 2009, N 29, ст. 3601; 2011, N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7343; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 41, ст. 5629; 2016, N 27, ст. 4197) следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24) система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства - совокупность правовых и организационных мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние акты) распространяется на этого хозяйствующего субъекта, и направленных на соблюдение им требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения.";

2) главу 1 дополнить статьей 91 следующего содержания:

"Статья 91. Система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

1. В целях соблюдения антимонопольного законодательства и предупреждения его нарушения хозяйствующий субъект вправе организовать систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

2. Для организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства хозяйствующий субъект принимает внутренний акт (внутренние акты) и (или) применяет иные внутренние акты, в том числе другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распространяются на этого хозяйствующего субъекта. Указанные внутренние акты в совокупности должны содержать:

1) требования к порядку проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением хозяйствующим субъектом своей деятельности;

2) меры, направленные на снижение хозяйствующим субъектом рисков нарушения антимонопольного законодательства, связанных с осуществлением своей деятельности;

3) меры, направленные на осуществление хозяйствующим субъектом контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

4) порядок ознакомления работников хозяйствующего субъекта с внутренним актом (внутренними актами);

5) информацию о должностном лице, ответственном за функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. При принятии внутреннего акта (внутренних актов), указанного в части 2 настоящей статьи, хозяйствующий субъект вправе включить в него дополнительные требования к организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

4. Информация о принятии (применении) внутреннего акта (внутренних актов), указанного в части 2 настоящей статьи, размещается хозяйствующим субъектом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Данная информация размещается на русском языке.

5. Хозяйствующий субъект вправе направить в федеральный антимонопольный орган внутренний акт (внутренние акты), указанный в части 2 настоящей статьи, или проект внутреннего акта (проекты внутренних актов) для установления их соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

6. Федеральный антимонопольный орган в течение тридцати дней рассматривает направленный внутренний акт (внутренние акты), указанный в части 2 настоящей статьи, или проект внутреннего акта (проекты внутренних актов) и дает заключение об их соответствии или несоответствии требованиям антимонопольного законодательства.".

Президент Российской Федерации В. Путин