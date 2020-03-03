Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине

Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока на Украине, считает директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева. Ее слова цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам эксперта, главным поставщиком чеснока на Украину является Китай (73 процента от всего чеснока на украинском рынке). И хотя запретов на импорт продовольственных товаров из КНР на Украину пока не было, но украинские потребители могут негативно отреагировать на китайский чеснок в силу психологических причин, в частности - опасаясь заразиться через него.

При этом Зверева отмечает, что "в Украине пока так и не научились выращивать чеснок промышленным способом, и зависимость от поставок импортного чеснока растет, поэтому угроза роста цен на чеснок является реальной, особенно в ближайшие месяцы, так как своих запасов уже почти нет, а новый урожай начнут собирать почти через полгода".