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Рубрика: В мире

Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине

Текст: Константин Волков
Фото: Мария Девахина/РИА Новости Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Распространение коронавируса может привести к дефициту и подорожанию чеснока на Украине, считает директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Катерина Зверева. Ее слова цитирует "Интерфакс-Украина".

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По словам эксперта, главным поставщиком чеснока на Украину является Китай (73 процента от всего чеснока на украинском рынке). И хотя запретов на импорт продовольственных товаров из КНР на Украину пока не было, но украинские потребители могут негативно отреагировать на китайский чеснок в силу психологических причин, в частности - опасаясь заразиться через него.

При этом Зверева отмечает, что "в Украине пока так и не научились выращивать чеснок промышленным способом, и зависимость от поставок импортного чеснока растет, поэтому угроза роста цен на чеснок является реальной, особенно в ближайшие месяцы, так как своих запасов уже почти нет, а новый урожай начнут собирать почти через полгода".

В мире экс-СССР Украина Распространение коронавируса COVID-19

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