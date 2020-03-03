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03.03.2020 13:52
Рубрика: Власть

Косачев: "Сделка века" не учитывает законные интересы Палестины

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Во вторник состоялась встреча главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева с председателем политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией, сообщает РИА Новости.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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В ходе встречи российский сенатор отметил, что некоторые западные страны пытаются отодвинуть палестино-израильский конфликт на второй план, хотя "напряженность на Ближнем Востоке во многом завязана на неурегулированность палестинской проблемы", уверен он.

Комментируя предложенную США "сделку века", Константин Косачев обратил внимание на то, что симпатии авторов документа на стороне Израиля. "Законные интересы Палестины в этой сделке практически не учитываются", - подчеркнул он.

Сенатор напомнил о резолюции Совбеза ООН и решении арабских государств о необходимости международного урегулирования ситуации, которые не были учтены при подготовке американского проекта. "Предпринята попытка разрешить этот застарелый ближневосточный конфликт с наскока", - констатировал Косачев.

Он отметил, что РФ готова стать посредником в урегулировании конфликта в рамках ближневосточного квартета.

"Если мы можем в этом чем-то помочь, мы в вашем полном распоряжении. Я говорю и о российских политиках, и о российских парламентариях", - заявил представитель Совфеда.

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