Крашенинников: Принцип светского государства остается незыблемым

Что касается формулировки, то в Основном законе предлагается написать так: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников пояснил суть поправки. "Речь не идет об изменении подхода Основного Закона к религиозным убеждениям", - подчеркнул он.

Парламентарий напомнил, что в главе 2 Конституции, которая посвящена правам и свободам человека и гражданина, содержится статья 28 о свободе совести и вероисповедания. В ней говорится о "праве исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними". "Обращаю внимание, что эту статью никто не отменяет, - заявил Крашенинников, - она продолжает действовать. Мы не вносим поправки в главы первую и вторую Конституции, которые содержат фундаментальные основы".

Он особо отметил, что Российская Федерация остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться. "Поправка не нарушает принцип светского государства - он остается незыблемым", - сказал Павел Крашенинников журналистам.

По его словам, обсуждаемую поправку нельзя вырывать из контекста. "Ее необходимо рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи, в которой говорится об общей тысячелетней истории и памяти предков, передавших нам, в том числе, веру в Бога", - заявил глава комитета Госдумы по законодательству.

Свою позицию по этому вопросу озвучил и представитель РПЦ - Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Это никак не нарушает светского характера, поскольку не меняет той ситуации, в которой мы сегодня находимся. И то упоминание о вере в Бога, которое вносится, - это констатация, что это вера в Бога, которая "передана нашими предками". Упоминается конкретный исторический факт", - заявил он.

Вместе с этим Владимир Легойда добавил, что кто-то может веру принимать, кто-то отвергать, но то, что "она передана нашими предками, это совершенно точно". По его мнению, важнее всего то, что в Конституции будет зафиксирован "акцент на историческую преемственность".

Тема нашла отражение и в комментариях представителя Кремля. "Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все вопросы, связанные с этой поправкой, будут своевременно прояснены. "Будет широкая кампания по разъяснению этих поправок, этого текста - об этом говорили неоднократно сам президент и участники рабочей группы", - напомнил он.