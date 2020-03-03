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03.03.2020 16:17
Рубрика: В мире

Лавров выразил надежду на улучшение ситуации в Идлибе

Текст: Константин Волков
Москва не может прекратить борьбу с терроризмом, чтобы решить проблему миграции, заявил 3 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своим финским коллегой Пеккой Хаависто.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

При этом, по его словам, "мы в полной мере понимаем сложность проблемы мигрантов для Европейского союза. У нас есть диалог по проблемам миграции между РФ и европейской внешнеполитической службой. Мы будем его продолжать, будем стремиться внести вклад в решение этой проблемы".

Лавров, кроме того, подчеркнул: "Мы надеемся, что наши коллеги в Евросоюзе, рассматривая вопросы, касающиеся ситуации в Сирии, будут, безусловно, уделять внимание, как они это и делают, проблеме незаконной иммиграции".+

Фото: LOUAI BESHARA / AFP
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Также Лавров заявил, что встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, назначенная на 5 марта, изменит ситуацию.

"Решение проблемы лежит через полное выполнение договоренностей президентов России и Турции, которые были достигнуты в сентябре 2018 года по зоне деэскалации Идлиб. Они, к сожалению, пока не воплощаются в жизнь. И надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча президентов Путина и Эрдогана позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, о чем условились", - заявил российский министр.

Министр иностранных дел Финляндии Пека Хаависто также призвал ЕС и все стороны в Сирии к прекращению огня. "Для нас очень важно чтобы страны ЕС действовали одинаково в отношении ситуации в Сирии, - подчеркнул он. - С нашей точки зрения, такая ситуация, где с одной стороны находится Турция со своими войсками, на другой стороне сирийские войска и между ними примерно один миллион беженцев. Это невыносимая ситуация. Мы призываем всех участников и стороны, чтобы создать на этой территории режим прекращения огня".

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