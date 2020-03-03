Лекарства для заразившихся COVID-19 могут быть готовы в США уже к лету

Новые лекарственные препараты для оказания помощи заразившимся коронавирусом COVID-19 могут быть готовы в США уже летом или в начале осени. С таким заявлением в понедельник выступил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс на брифинге для журналистов.

По его словам, многие американские фармацевтические компании уже работают над созданием вакцины, и клинические испытания могут начаться в ближайшие шесть недель. Однако вакцина станет доступна лишь к концу этого года или в начале будущего.

При этом лекарства, которые позволят улучшить состояние зараженных коронавирусом, "могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", - цитирует ТАСС вице-президента. Пенс также сообщил, что фармацевтические компании США сформировали консорциум для совместной работы и обмена информацией в области разработки лекарств и вакцин от COVID-19.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну в связи с распространением COVID-19. Хозяин Белого дома также не исключил возможность введения в США общенационального режима ЧП из-за коронавируса. Однако, по его словам, на данном этапе в этом нет необходимости.