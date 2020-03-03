Как и в минувшее воскресенье, с утра в понедельник у Лувра собрались толпы желающих попасть в самый посещаемый в мире парижский музей. Но их снова ждало разочарование: доступ в знаменитую стеклянную пирамиду, из которой по эскалатору спускаешься вниз и попадаешь в сокровищницу мирового культурного наследия, был перекрыт.

В понедельник сотрудники Лувра отказались открыть двери музея из-за угрозы коронавируса. 300 человек собрались на чрезвычайное собрание и подавляющим большинством голосов приняли такое решение, воспользовавшись правом отказаться от исполнения профессиональных обязанностей. Такой демарш, отметим, разрешен французским законодательством как в индивидуальном порядке, так и коллективном, если здоровью сотрудников угрожает "серьезная и неотвратимая" опасность. Более того, в качестве аргумента работники Лувра сослались на одну из объявленных правительством мер, в соответствии с которой на всей территории страны отменяются любые мероприятия в закрытых помещениях с участием более пяти тысяч человек. Лувр же ежедневно посещают в шесть-семь раз больше народа.

Как заявил служащий музея и представитель его персонала в отраслевом профсоюзе работников культуры Кристиан Галани, его коллеги "не на шутку обеспокоены риском заразиться". Особенно те, кто находится в непосредственном контакте с посетителями, а это смотрители залов, кассиры, охранники. Как минимум, они требуют обеспечить всех защитными средствами, в частности антибактериальным гелем, и установить стеклянные щиты в кассах.

Дирекция музея, обеспокоенная неминуемыми убытками, попыталась отговорить подчиненных от протестной акции. Но безуспешно, как, впрочем, и в январе этого года, когда персонал музея отказался выходить на работу в знак протеста против законопроекта о пенсионной реформе.

Последуют ли примеру Лувра и другие столичные музеи, такие как музей Орсе с его бесценной коллекцией импрессионистов? Этим вопросом сейчас серьезно озадачены во французском министерстве культуры. Тем временем здесь объявлено о том, что Международный книжный салон, который проходит в Париже ежегодно, как правило, в марте, отменен вслед за упомянутой выше правительственной мерой. Вполне справедливо назвав такое решение "вызванным форс-мажорными обстоятельствами", организаторы пригласили любителей книги на знаковую выставку в 2021 году.