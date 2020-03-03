McLaren создал 765-сильный суперкар

Британский производитель суперкаров McLaren представил в ходе онлайн-презентации новое спорткупе 765LT с облегченной конструкцией и форсированным мотором. Новинка выросла из суперкара 720S. Помимо доработанного дизайна и прежде всего оригинального активного антикрыла из карбона, переднего рассекателя и видоизмененных бамперов 65LT отличается также развитыми боковыми "юбками".

Фото: Пресс-служба McLaren.

Передняя колея при этом была расширена на 6 мм, а клиренс уменьшен на 5 мм. Благодаря карбоновому обвесу, алюминиевым колесным дискам с шинами Pirelli P Zero Trofeo R, титановой выпускной системе, более тонким стеклам и каркасам сидений из композита, а также отсутствию в базовом оснащении аудиосистемы и блока климат-контроля 765LT снаряженная масса новинки составила лишь 1229 кг.

Иными словами, 765LT оказался на 80 кг легче донорской модели 720S. McLaren 765LT оснащается 4-литровым бензиновым V8 с двумя турбинами, развивающим 765 л.с. и агрегатированным со скорострельным 7-ступенчатым преселективным "роботом".

Заявленное время ускорения до 100 км/ч - 2,8 секунды. Максимальная скорость составляет 330 км в час. Прибавка мощности в сравнении с 720S составила 45 л.с. Адаптивная подвеска "заряженного" купе полностью перенастроена. Тираж составит 765 автомобилей.