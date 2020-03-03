Так уж получилось, что первыми негативные последствия "брекзита" испытали на себе французские рыбаки. Дело в том, что они, как и прочие коллеги из прибрежных стран ЕС, до сих пор пользовались наравне с британцами правом доступа в рыболовные зоны решившего отправиться в одиночное плавание Альбиона. Причем на эти зоны приходилась треть, а то и более оборота французов. Ситуация стала резко меняться в начале февраля, когда власти острова Гернси, судя по всему, по подсказке Лондона, запретили чужакам появляться в своей акватории. Правда, после мощного прессинга со стороны Парижа разрешение было дано, но на неопределенное время и на драконовских условиях.

Именно тогда британский премьер Борис Джонсон заявил о том, что в национальных территориальных водах Альбиона "преимущество будут иметь местные рыбаки", а всем прочим придется "получать соответствующую лицензию". Понятно, что в таком случае все остальные европейцы оказываются в крайне невыгодном положении, с чем они мириться не желают. Еще во время конфликта вокруг острова Гернси рыбаки региона Бретань сразу же заблокировали крупный порт Шербур на Атлантическом побережье, куда английские сейнеры регулярно доставляли на продажу свою рыбу. Нетрудно догадаться, что аналогичные акции будут предприняты французами и в дальнейшем, причем не только в случае, если в Брюсселе не договорятся о приемлемом варианте решения проблемы с рыбной ловлей. Ведь британцы крайне заинтересованы в европейском рынке рыбной продукции. "Островитяне" потребляют у себя лишь 30 процентов ежегодного улова, а остальное, как правило, сбывают континентальным потребителям.

Британцы потребляют у себя лишь 30 процентов ежегодного улова, а остальное, как правило, сбывают континентальным потребителям

Поэтому вполне понятны опасения, которыми на днях со своими читателями поделалась лондонская Times. Если конфликт вокруг рыбного вопроса не будет улажен, считает обозреватель газеты, то "брекзит" может завершиться кошмарным сценарием", когда, что не исключено, европейские рыбаки заблокируют порты Ла-Манша, в частности Дувр и Кале, на которые приходится 17 процентов торгового оборота Британии.

Отметим, что во Франции такой мрачный прогноз подтвердил президент регионального совета рыбаков Бретани Оливье Ле Нёзе. Он предупредил, обращаясь к коллегам по ту сторону Ла-Манша: "В наших общих интересах не допустить, чтобы произошел гигантский морской бой с участием тысяч сейнеров и других кораблей".