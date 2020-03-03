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03.03.2020 14:17
Рубрика: Власть

Песков: Россия остается светским государством

Текст: Кира Латухина
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не меняет светского характера государства, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Напомним, что 2 марта президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправки, в одной из которых говорится о сохранении памяти предков, "передавших нам идеалы и веру в Бога", а также о преемственности в развитии российского государства. Песков пояснил, что речь идет о предках тех, кто живет в России, а про идеалы сказал: "Наши общие".

Фото: пресс-служба СФ
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На вопрос, перестанет ли Россия быть светским государством и как власти будут относиться к атеистам, представитель Кремля подчеркнул: "Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет".

Все вопросы, связанные с этой поправкой, будут своевременно прояснены, заверил Песков. Впрочем, как и с другими поправками. Правда, пока точное время и формат этого разъяснения пресс-секретарь главы государства сказать не может. Но оно точно будет до всенародного голосования.

"Будет широкая кампания по разъяснению этих поправок, этого текста - об этом говорили неоднократно сам президент и участники рабочей группы", - напомнил представитель Кремля. Кроме того, необходима юридическая трактовка. Сейчас идет экспертиза в Госдуме. Еще предстоит второе чтение, заметил Песков. "Идет обсуждение, продолжает действовать рабочая группа", - сказал он, добавив, что давать заключения и пояснения было бы преждевременно. За комментариями представитель Кремля предложил обращаться в рабочую группу.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что далеко не вся информация, которая вчера появилась в СМИ по президентским поправкам, соответствует действительности, тому, что внес глава государства. "Очень важно исходить из конкретных формулировок", - считает Песков. Это служебное внесение, уточнил он, но рано или поздно текст будет опубликован, просто пока сложно назвать дату и время. "Продолжается работа и в рабочей группе, и в Думе в соответствующих комитетах, эксперты и юристы продолжают работать", - заметил представитель Кремля.

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