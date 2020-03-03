Федеральный закон от 1 марта 2020 г. N 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 февраля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 26 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 2 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 150; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; N 50, ст. 5242; 2006, N 1, ст. 10; N 14, ст. 1458; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590, 4596; 2015, N 1, ст. 85; N 29, ст. 4339; 2018, N 18, ст. 2571; 2019, N 52, ст. 7765) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области организации питания, обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья человека и будущих поколений.";

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

пищевые продукты (пищевая продукция, продовольственные товары, продукты питания) (далее - пищевые продукты) - продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное сырье;

здоровое питание - питание, ежедневный рацион которого основывается на принципах, установленных настоящим Федеральным законом, отвечает требованиям безопасности и создает условия для физического и интеллектуального развития, жизнедеятельности человека и будущих поколений;

горячее питание - здоровое питание, которым предусматривается наличие горячих первого и второго блюд или второго блюда в зависимости от приема пищи, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;

качество пищевых продуктов - совокупность характеристик безопасных пищевых продуктов, отвечающих требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, условиям договора, образцу, документам по стандартизации, технической документации, определяющим их потребительские свойства, пищевую ценность, аутентичность, сортность (калибр, категорию и иное), и удовлетворяющих физиологические потребности человека;

материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами (далее - материалы и изделия), - материалы и изделия, применяемые для производства, упаковки, хранения, перевозок, реализации и использования пищевых продуктов, в том числе технологическое оборудование, приборы и устройства, тара, посуда, столовые принадлежности;

обращение пищевых продуктов, материалов и изделий - производство (изготовление), упаковка, реализация, хранение, перевозки и использование пищевых продуктов на территории Российской Федерации;

пищевая ценность пищевых продуктов - потребительское свойство пищевых продуктов, характеризующее наличие и количество необходимых для удовлетворения физиологических потребностей человека составляющих их пищевых веществ (нутриентов) и энергетическую ценность;

потребительские свойства пищевых продуктов - совокупность физико-химических показателей (нормируемых физико-химических характеристик конкретных видов пищевых продуктов), органолептических показателей (характеристик, определяемых с помощью зрительной, вкусовой, обонятельной, сенсорной, соматосенсорной систем), микробиологических показателей (характеристик, определяющих содержание пробиотических и (или) технологических микроорганизмов в декларированных количествах);

сортность (калибр, категория и иное) - потребительские свойства отдельных видов пищевых продуктов, которые позволяют классифицировать (калибровать, устанавливать категорию и иное) пищевые продукты по физико-химическим, органолептическим, микробиологическим показателям, содержащимся в технической документации;

товаросопроводительные документы - документы, обеспечивающие возможность документально установить предыдущего и последующего собственников пищевых продуктов, за исключением потребителей, а также позволяющие идентифицировать сопровождаемые этими документами пищевые продукты;

фальсифицированные пищевые продукты, материалы и изделия - пищевые продукты, материалы и изделия, которые являются умышленно измененными (поддельными) и (или) имеют скрытые свойства и качество и (или) информация о которых является заведомо неполной и (или) недостоверной;

физиологическая потребность в пищевых продуктах - научно обоснованные нормы потребления пищевых продуктов, при потреблении которых полностью удовлетворяются физиологические потребности человека в необходимых веществах.";

3) части вторую и третью статьи 2 признать утратившими силу;

4) дополнить статьей 21 следующего содержания:

"Статья 21. Принципы здорового питания

Принципами здорового питания являются основные правила и положения, способствующие укреплению здоровья человека и будущих поколений, снижению риска развития заболеваний и включающие в себя:

обеспечение приоритетности защиты жизни и здоровья потребителей пищевых продуктов по отношению к экономическим интересам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов;

соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам;

соответствие химического состава ежедневного рациона физиологическим потребностям человека в макронутриентах (белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы) и микронутриентах (витамины, минеральные вещества и микроэлементы, биологически активные вещества);

наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами, пищевыми волокнами и биологически активными веществами;

обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его режима;

применение технологической обработки и кулинарной обработки пищевых продуктов, обеспечивающих сохранность их исходной пищевой ценности;

обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на всех этапах обращения пищевых продуктов;

исключение использования фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и изделий.";

5) статьи 3 - 5 изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Обращение пищевых продуктов, материалов и изделий

1. В обращении могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и прошедшие подтверждение соответствия таким требованиям.

2. Запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий:

которые являются опасными и (или) некачественными по органолептическим показателям;

которые не соответствуют представленной информации, в том числе имеют в своем составе нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации значениям, и (или) содержат предметы, частицы, вещества и организмы, которые образовались или были добавлены (внесены) в процессе производства пищевых продуктов (загрязнители), наличие которых может оказать вредное воздействие на человека и будущие поколения, информация о которых до потребителя не доведена, и (или) которые не имеют установленных сроков годности для пищевых продуктов, материалов и изделий (в отношении которых установление срока годности является обязательным) или срок годности которых истек, и (или) показатели которых не соответствуют требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, образцу, документам по стандартизации, технической документации;

в отношении которых установлен факт фальсификации;

в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость;

которые не имеют маркировки, содержащей сведения о пищевых продуктах, предусмотренные законодательством Российской Федерации, либо в отношении которых не имеется таких сведений;

которые не имеют товаросопроводительных документов.

3. Пищевые продукты, материалы и изделия, указанные в абзацах втором и третьем пункта 2 настоящей статьи, признаются опасными и утилизируются или уничтожаются без проведения экспертизы в случаях, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

4. Пищевые продукты, материалы и изделия, указанные в абзацах четвертом - седьмом пункта 2 настоящей статьи, признаются некачественными и подлежат экспертизе, утилизации или уничтожению в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий

Качество и безопасность пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечиваются посредством:

применения мер государственного регулирования в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе осуществления государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий;

проведения научных исследований в области питания населения, профилактики наиболее распространенных неинфекционных заболеваний и разработки технологий производства пищевых продуктов, материалов и изделий, направленных на повышение их качества;

определения физико-химических, органолептических, микробиологических и иных показателей, характеризующих свойства пищевых продуктов, а также установления критериев их идентификации;

проведения производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, условиями их производства (изготовления), упаковки, реализации, хранения, перевозок, включающего лабораторные исследования (испытания) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

применения систем управления качеством пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе с применением системы критических контрольных точек при анализе опасных факторов;

маркировки отдельных видов пищевых продуктов средствами идентификации;

развития мер в сфере стандартизации в целях повышения качества пищевых продуктов, материалов и изделий, процессов и технологий их производства;

стимулирования производителей к изготовлению пищевых продуктов, отвечающих критериям качества и принципам здорового питания;

нормирования обеспечения питанием в зависимости от возрастной категории лиц, их физиологических потребностей, состояния здоровья, показателей качества пищевых продуктов;

установления санитарно-эпидемиологических требований к организации питания и проведению производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов;

организации информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания;

поддержки производства пищевых продуктов для здорового питания.

Статья 5. Информация о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов, материалов и изделий, розничной торговлей пищевыми продуктами и оказанием услуг в сфере общественного питания, обязаны предоставлять приобретателям или потребителям, а также органам государственного надзора в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий (далее - органы государственного надзора) в соответствии с их компетенцией полную и достоверную информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Информация об отличительных признаках пищевых продуктов, указанная в маркировке пищевых продуктов на добровольной основе, должна быть подтверждена в соответствии с законодательством Российской Федерации доказательствами, сформированными с учетом критериев, установленных федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на разработку и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Доказательства наличия отличительных признаков пищевых продуктов подлежат хранению у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выпускающих данные пищевые продукты в обращение, и предоставляются по запросу органов государственного надзора.

3. Органы государственного надзора предоставляют органам государственной власти, органам местного самоуправления, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам информацию о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, о соблюдении требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации при обращении пищевых продуктов, материалов и изделий, оказании услуг в сфере розничной торговли пищевыми продуктами, материалами и изделиями и в сфере общественного питания, а также о мерах по предотвращению реализации некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4. Предоставление официальной статистической информации о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации.";

6) в статье 6:

а) в наименовании слова "Российской Федерации" заменить словами "органов государственной власти";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. К полномочиям федеральных органов государственной власти в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и здорового питания относятся:

разработка и проведение в Российской Федерации единой государственной политики;

разработка и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) федеральными органами государственной власти, в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов;

внедрение принципов здорового питания и содействие их распространению;

организация и осуществление подтверждения соответствия пищевых продуктов, материалов и изделий, процессов их производства (изготовления);

организация и проведение государственного надзора;

осуществление международного сотрудничества Российской Федерации;

осуществление других предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий.";

7) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Требования к пищевым продуктам, материалам и изделиям

1. Обязательные требования к пищевым продуктам, материалам и изделиям, упаковке, маркировке, процедурам подтверждения их соответствия обязательным требованиям, производственному контролю за качеством и безопасностью пищевых продуктов, материалов и изделий, методикам их исследований (испытаний), измерений и правилам идентификации устанавливаются законодательством Российской Федерации. Обязательной для применения является также техническая документация в случае публичного заявления изготовителем и (или) исполнителем о соответствии пищевых продуктов, материалов и изделий технической документации, в том числе в случаях применения обозначения национального стандарта в маркировке, эксплуатационной или иной документации и (или) в случае маркировки пищевых продуктов знаком национальной системы стандартизации.

2. В отношении изготовителей пищевых продуктов, произведенных в соответствии с технической документацией, которой определены улучшенные по сравнению с характеристиками, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, характеристики пищевых продуктов, применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации меры стимулирования правового, экономического и организационного характера.

3. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, требования к организации питания и качеству пищевых продуктов, включая нормы обеспечения питанием, направленные на сохранение и укрепление здоровья человека, могут устанавливаться нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на разработку и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.";

8) статью 10 признать утратившей силу;

9) статью 12 изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Подтверждение соответствия пищевых продуктов, материалов и изделий и процессов их производства (изготовления)

Подтверждение соответствия пищевых продуктов, материалов и изделий и процессов их производства (изготовления) требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, осуществляется в случаях и порядке, которые установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

10) в статье 13:

а) в пункте 1:

абзац первый после слов "санитарно-эпидемиологического надзора," дополнить словами "федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей,";

абзац второй после слов "санитарно-карантинного контроля" дополнить словами ", карантинного фитосанитарного контроля";

б) в абзаце втором пункта 2 слова "производство пищевой продукции, и (или) оборот пищевой продукции" заменить словами "деятельность, связанную с обращением пищевых продуктов, материалов и изделий";

в) пункт 3 после слов "санитарно-карантинный контроль" дополнить словами ", федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей";

11) в статье 15:

а) в пункте 1 слова "нормативных документов" заменить словами ", установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Пищевая ценность пищевых продуктов для питания детей должна соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста. Пищевые продукты для питания детей должны быть безопасными для их здоровья.";

12) в статье 16:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "изготовлении и обороте" заменить словом "обращении";

б) в пункте 2:

в абзаце первом слова "изготовления и оборота" заменить словом "обращения", слова "технические документы" заменить словами "техническую документацию";

в абзаце пятом слова "утвержденных технических документов" заменить словами "утвержденной технической документации", слова "изготовлению и обороту" заменить словом "обращению";

в) пункт 3 признать утратившим силу;

13) в статье 17:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "техническими документами" заменить словами "технической документацией", слова "нормативных документов" заменить словами ", установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации";

абзац второй признать утратившим силу;

б) в абзаце первом пункта 2 слова "нормативных документов" заменить словами ", установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации";

в) в пункте 3 слова "продуктов детского питания" заменить словами "пищевых продуктов для питания детей";

г) в абзаце втором пункта 4 слова ", прошедшие государственную регистрацию в порядке, установленном статьей 10 настоящего Федерального закона" исключить;

д) в пункте 5:

в абзаце первом слова "нормативных документов" заменить словами ", установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

абзац второй признать утратившим силу;

е) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Соответствие пищевых продуктов, материалов и изделий обязательным требованиям подтверждается в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

ж) в пункте 8 слово "такие" заменить словом "эти", слово "оборота" заменить словом "обращения", слова "проведение их экспертизы" заменить словами "их экспертизу";

14) в статье 18:

а) в пункте 2 слова "нормативных документов" заменить словами ", установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны соблюдать требования к пищевым продуктам в соответствии с законодательством Российской Федерации в части их маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно достоверной и полной информации о пищевых продуктах.";

в) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Обязательная маркировка отдельных видов пищевых продуктов средствами идентификации осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.";

15) в статье 19:

а) в пункте 2 слова "нормативных документов" заменить словами ", установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации,", слово "товарно-сопроводительных" заменить словом "товаросопроводительных";

б) в пункте 3 слова "нормативных документов" заменить словами ", установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации";

16) в статье 20:

а) в пункте 1 слова "нормативных документов" заменить словами ", установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации";

б) в пункте 4 слово "снять" заменить словом "изъять", слова "с реализации, обеспечить их отзыв от потребителей, направить некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия на экспертизу, организовать их утилизацию или уничтожение" заменить словами "из обращения, направить на экспертизу, организовать их утилизацию или уничтожение в порядке, установленном статьей 25 настоящего Федерального закона";

17) в статье 21:

а) в пункте 1 слова "нормативных документов" заменить словами ", установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации";

б) в пункте 2 слова "нормативных документов" заменить словами ", установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Запрещается ввоз на территорию Российской Федерации некачественных, опасных и фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и изделий.";

г) в пункте 4:

в абзаце первом после слов "санитарно-карантинный контроль" дополнить словами ", карантинный фитосанитарный контроль", слово "товарно-сопроводительных" заменить словом "товаросопроводительных";

абзац второй после слов "санитарно-карантинный контроль" дополнить словами ", карантинный фитосанитарный контроль";

абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:

"В случае, если пищевые продукты, материалы и изделия, ввоз которых осуществляется на территорию Российской Федерации, признаются некачественными, опасными и фальсифицированными, должностные лица, осуществляющие санитарно-карантинный контроль, карантинный фитосанитарный контроль и ветеринарный контроль, запрещают ввоз таких пищевых продуктов, материалов и изделий на территорию Российской Федерации и делают отметку в их товаросопроводительных документах о том, что такие пищевые продукты, материалы и изделия опасны для здоровья человека и не подлежат реализации.

Владелец некачественных, опасных и фальсифицированных пищевых продуктов, материалов и изделий обязан в течение десяти дней вывезти их за пределы территории Российской Федерации.

В случае, если некачественные, опасные и фальсифицированные пищевые продукты, материалы и изделия в установленный абзацем четвертым настоящего пункта срок не вывезены за пределы территории Российской Федерации, они подлежат изъятию из обращения в соответствии с законодательством Российской Федерации и должны быть направлены на экспертизу, в соответствии с результатами которой подлежат утилизации или уничтожению.";

18) в статье 22:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по обращению пищевых продуктов, материалов и изделий, должны организовывать и проводить производственный контроль за их качеством и безопасностью с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и технической документации к условиям обращения пищевых продуктов, материалов и изделий.";

б) в пункте 2 слова "нормативных документов и технических документов" заменить словами "требований, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и технической документацией", слова "изготовления и оборота" заменить словом "обращения";

19) в статье 23:

а) в наименовании слова "по изготовлению и обороту" заменить словами ", связанную с обращением";

б) в пункте 1 слова "изготовлением и оборотом" заменить словом "обращением";

в) в пункте 2 слова "изготовления и оборота" заменить словом "обращения";

20) в статье 24:

а) в наименовании слова "оборота некачественных и" заменить словами "обращения некачественных и (или)";

б) в пункте 1:

в абзаце первом слова "Некачественные и" заменить словами "Некачественные и (или)", слово "оборота" заменить словом "обращения";

в абзаце втором слово "оборота" заменить словом "обращения";

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В случае, если владелец некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий не принял меры по их изъятию из обращения, такие пищевые продукты, материалы и изделия подлежат изъятию из обращения и последующей утилизации или уничтожению в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.";

21) в статье 25:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 25. Требования к экспертизе, утилизации или уничтожению некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, изъятых из обращения";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Некачественные и (или) опасные пищевые продукты, материалы и изделия, изъятые из обращения, в целях определения возможности их утилизации или уничтожения подлежат экспертизе (в том числе санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, товароведческой) в случаях, определяемых Правительством Российской Федерации.";

в) в пункте 2:

в абзаце первом слова "Некачественные и" заменить словами "Некачественные и (или)";

в абзаце втором второе предложение исключить;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Владелец некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий обеспечивает их временное хранение.

Порядок экспертизы, временного хранения, утилизации (в том числе использования в качестве корма для сельскохозяйственных животных), уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий определяется Правительством Российской Федерации.";

г) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. На основании результатов экспертизы некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий соответствующий орган государственного надзора выносит предписание об их утилизации или уничтожении.

Владелец некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий по результатам экспертизы осуществляет, в том числе с привлечением юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по утилизации или уничтожению таких пищевых продуктов, материалов и изделий, их утилизацию или уничтожение.";

д) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Пищевые продукты, содержащие в своем составе загрязнители, перед уничтожением или в процессе уничтожения подвергаются обеззараживанию.";

е) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Расходы на экспертизу, хранение, перевозки, утилизацию или уничтожение некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий оплачиваются их владельцем.";

ж) в пункте 5 слова "некачественных и" заменить словами "некачественных и (или)", слово "постановление" заменить словом "предписание";

з) в пункте 6:

слово "постановление" заменить словом "предписание", слова "заболеваний и" заменить словами "заболеваний или", после слов "а также" дополнить словом "опасностью";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Организация экспертизы, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, за исключением случаев утилизации или уничтожения некачественных и (или) опасных пищевых продуктов, материалов и изделий по предписанию органа государственного надзора, а также случаев, если уничтожению подлежат непригодные для использования по назначению пищевые продукты, представляющие опасность возникновения и распространения заболеваний или отравления людей и животных, опасность загрязнения окружающей среды, может обеспечиваться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими деятельность по утилизации или уничтожению таких пищевых продуктов, материалов и изделий.";

22) дополнить главами IV1 и IV2 следующего содержания:

"Глава IV1. Организация питания детей

Статья 251. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов для питания детей

1. Пищевая ценность пищевых продуктов для питания детей должна соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом его возраста. Пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять физиологические потребности детского организма, быть качественными и безопасными для здоровья детей.

2. Производство (изготовление) пищевых продуктов для питания детей должно соответствовать требованиям, предъявляемым к производству специализированной пищевой продукции для питания детей.

Статья 252. Организация питания детей в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления

1. Питание детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в образовательных организациях, детей, пребывающих в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее - дети в организованных детских коллективах), а также в иных установленных законодательством Российской Федерации случаях организуется непосредственно указанными организациями и предусматривает в обязательном порядке наличие горячего питания с учетом норм обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. При организации питания детей в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи образовательные организации и организации отдыха детей и их оздоровления обязаны:

учитывать представляемые по инициативе родителей (законных представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья;

размещать на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню;

соблюдать нормы обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, а также санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей в организованных детских коллективах, к поставляемым пищевым продуктам для питания детей, их хранению.

3. В целях организации питания детей федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в пределах своих полномочий осуществляются:

разработка норм обеспечения питанием детей в зависимости от возрастной категории детей, их физиологических потребностей и состояния здоровья;

установление санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей, поставляемым пищевым продуктам для питания детей, перевозкам и хранению таких пищевых продуктов;

государственная поддержка производителей пищевых продуктов для питания детей в порядке и в формах, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания детей.

Статья 253. Нормирование обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах

1. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, в зависимости от возрастной категории детей, являющихся потребителями пищевых продуктов, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на разработку и утверждение государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, устанавливаются нормы обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах и допустимые нормы замены одних пищевых продуктов другими пищевыми продуктами.

2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации на территории субъекта Российской Федерации могут обеспечивать питанием детей в организованных детских коллективах, в том числе детей, нуждающихся в диетическом питании, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в размерах, соответствующих нормам или превышающих нормы, которые установлены пунктом 1 настоящей статьи, с применением допустимых норм замены одних пищевых продуктов другими пищевыми продуктами с учетом социально-демографических факторов, национальных, конфессиональных и местных особенностей питания населения.

Глава IV2. Организация качественного, безопасного и здорового питания отдельных категорий граждан

Статья 254. Особенности качественного, безопасного и здорового питания пациентов медицинских организаций

Медицинские организации обеспечивают пациентов лечебным питанием в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Рацион пациентов должен быть разнообразным и соответствовать лечебным назначениям по химическому составу, пищевой ценности, набору пищевых продуктов, режиму питания, его сбалансированности по всем незаменимым и заменимым пищевым веществам, включая белки и аминокислоты, жиры и жирные кислоты, углеводы, витамины, минеральные вещества. В дни замены пищевых продуктов и блюд должны определяться химический состав и пищевая ценность рациона пациентов.

Статья 255. Особенности организации питания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

При предоставлении социальных услуг в стационарной форме лица пожилого возраста, лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются питанием не менее чем три раза в день, в том числе диетическим (лечебным и профилактическим) питанием по медицинским показаниям.

Статья 256. Особенности организации питания работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

Питание работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, должно быть организовано в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда с учетом воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работников.";

23) в статье 261 слово "обороту" заменить словом "обращению";

24) в статье 29:

а) в наименовании слова "и контроля" исключить;

б) слова "и контроля" исключить.

Статья 2

Внести в статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2016, N 27, ст. 4160) следующие изменения:

1) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.";

2) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Бюджетам субъектов Российской Федерации могут предоставляться субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в размере, порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

3. Мероприятия по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях должны осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Президент Российской Федерации В. Путин