Учащихся начальных школ обеспечат полноценным горячим питанием за счет бюджета. "Российская газета" публикует закон, который обязывает кормить детей с 1-го по 4-й класс не менее одного раза в течение учебного дня. Ответственность возлагается на учредителей образовательных учреждений, как правило, это районные или городские администрации. Особые требования предъявляются к меню, в котором допускается наличие первого и второго либо только второго блюда. При этом еда должна быть сытной, полезной, соответствовать возрастным потребностям организма младших школьников, а также индивидуальным особенностям здоровья ребенка, если о них сообщили родители. Обязательным стало ежедневное размещение меню на сайтах образовательных учреждений.

Внедрение горячего питания в начальных школах будет проходить поэтапно и должно быть полностью завершено к 2023 году. Закон направлен на оздоровление российских школьников и нации в целом, поскольку заболевания пищеварительной системы лидируют в числе детских недугов в стране. Ежегодно подтверждается более 3 млн диагнозов, а это больше, чем болезней органов зрения и нервной системы. По словам детского гастроэнтеролога Анны Шабалиной, в условиях повышенной умственной и физической нагрузки перекусы и сухомятка провоцируют не только быструю утомляемость у ребенка, но и целый букет заболеваний. Врач считает, что для полноценного развития детям одинаково необходимы белки, жиры и углеводы, которые может гарантировать только сбалансированное питание.

Депутат Госдумы Лидия Антонова надеется, что закон будет эффективным и поможет не только улучшить статистику состояния здоровья детей, но вернет культуру питания в школы. "В современном ритме жизни родители подчас не успевают приготовить завтрак для своих детей, многие из которых, перекусив на ходу утром, весь день остаются голодными. Отсюда проблемы со здоровьем. В детском рационе не должно быть сухомятки, а уж тем более фастфуда, но должна быть полноценная горячая еда, отвечающая потребностям организма, пристрастиям ребенка и культурным традициям региона, что очень важно для многонациональной России", - отметила она.

В отдельной статье закона прописаны принципы здорового и лечебного питания, в том числе для пациентов больниц, воспитанников детских лагерей, постояльцев домов престарелых и интернатов для людей с ограниченными возможностями. "В законе закреплен приоритет здоровья потребителей продуктов перед экономической выгодой и коммерческим интересом предпринимателей", - считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья и детский хирург Дмитрий Морозов.

Всероссийское движение "Матери России" посвятило исследованию школьного питания более семи лет. "Мы поднимали эту тему давно, наблюдали за тем, как питаются школьники в регионах, в том числе дети из многодетных семей и дети, которые живут в неполных семьях, интересовались, откуда буфеты и школьные столовые получают продукты питания, - рассказала председатель движения Валентина Петренко. - Конечно, далеко не все было радужно, не все семьи могли позволить себе оплачивать школьные обеды. Поэтому важно, что удалось решить вопрос о доступности горячего питания, ведь для младших школьников оно будет бесплатным". Она также отметила, что "требуется комплекс мер, чтобы питание в школах было безопасным, качественным и полезным, поэтому важно, что в законе отражены все этапы организации питания: прописаны требования к качеству продукции, созданию меню, условиям приготовления пищи".

Между тем

Решение президента поможет и российским аграриям, уверены эксперты. "Выиграют те сельхозтоваропроизводители, кто сможет вписаться в цепочку поставок через "фабрики кухни". Но в любом случае косвенно это решение будет способствовать повышению платежеспособного спроса на товары, которые будут использоваться для производства горячего питания - прежде всего овощи, крупы, мясо", - считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Сегодня емкость розничного рынка продуктов питания в России составляет порядка 15 трлн руб. Весь рынок школьного питания оценивается экспертами в 500 млрд руб., из которых непосредственно на сами продукты приходится около 250-270 млрд руб., отмечает партнер компании "НЭО Центр" Алексей Волостнов.

По данным доклада правительства Федеральному Собранию о реализации государственной политики в сфере образования за 2018 год, школьным питанием полноценно обеспечены около 60% учащихся. "Можно предположить, что реализация закона увеличит рынок школьного питания в части стоимости продуктов еще на 30-50%, то есть на 80-120 млрд руб. Это весьма значительные деньги для операторов рынка", - признает эксперт.

Подготовила Татьяна Карабут