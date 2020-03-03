Как подобное вообще могло произойти? Ученый из Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИСЗФ СО РАН) Александр Сорокин подал заявку на грант, цель которого прогнозирование опасных природных явлений - землетрясений, наводнений и пожаров в регионах Забайкалья. Авторитетные эксперты Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и министерства экономического развития Иркутской области проект одобрили. В заключении РФФИ, в частности, сказано: "Предлагаемый проект направлен на решение важной фундаментальной задачи... его актуальность диктуется высокой степенью сейсмичности региона Байкальской рифтовой зоны и особенно Тункинской впадины Бурятии. Авторский коллектив имеет все необходимое для решения этой задачи, включая научный задел и необходимое оборудование. Нет сомнения в том, что на этом пути будут получены важные научные результаты, которые полностью оправдают финансовую поддержку проекта".

Чиновники не ожидали, что подобная ситуация с уважаемыми учеными вообще возможна

На условиях софинансирования Сорокин должен был получить 3,6 миллиона рулей. Но затем министерство автору отказало. Как выяснилось, на Сорокине "висит" налоговая задолженность в 27 рублей 80 копеек! По мнению чиновников, ученый сам виноват. Ведь министерство еще до объявления конкурса рассылало предупреждения о недопустимости у заявителей налоговых задолженностей. Таков закон, и нарушать его никому не позволено.

Комментарий

Алла Заболеева-Зотова, начальник управления региональных программ РФФИ

Скажу сразу, что в подобной ситуации в Иркутской области оказался не только Александр Сорокин, но еще несколько ученых. Выиграв гранты, они их не получили. В чем причина такого казуса?

Надо пояснить, как традиционно работает система софинансирования грантов. Вначале решается, какая сумма выделяется на все проекты данного региона им самим и РФФИ. Затем ученые подают на конкурс заявки, которые рассматриваются экспертами РФФИ и региона. После подведения итогов они ранжируются, и регион решает, как он будет распределять деньги в зависимости от его возможностей. То есть окончательный выбор за ним. Его решение затем утверждается в РФФИ.

С прошлого года в эту систему внесено изменение: условием для софинансирования является отсутствие у ученого налоговой задолженности. Конечно, областное министерство, принимая на конкурс заявки, должно было сразу это проверить. Оно поступило наоборот. Сейчас министерство признало свою ошибку. Его сотрудники говорят, что никак не ожидали, что подобная ситуация с уважаемыми учеными вообще возможна. Что касается мизерной суммы в 27 рублей? Да, ситуация выглядит, мягко говоря, странной. Но сумма сама по себе не имеет значения. Закон един для всех.

Как у них

Константин Северинов, профессор Сколтеха и Университета Ратгерса (США)

Одна из причин ситуации, в которой оказались ученые из Иркутска, в самой специфике грантов РФФИ. Они выдаются частному лицу. А скажем, в США все иначе. Грант получает не сам ученый, а организация, где он работает. Университет заполняет массу документов, в том числе и по налоговым делам. Ученый даже не является финансовым ответственным за эти гранты, он занимается исключительно наукой.

У нас раньше действовала такая же система, гранты РФФИ выдавались на организации. Но возникало множество проблем с использованием этих денег, звучали претензии со стороны ученых. И по их настоянию, в конце концов, решили выдавать грант ученому, так как он лучше знает, как им распорядиться.

С одной стороны, может, и так. Но тогда он оказывается один на один с жесткой бюрократической системой. Теперь ему самому приходится решать массу проблем, которые далеки от чистой науки. Как следствие, могут происходить такие казусы, когда 27 рублей блокируют миллионы.

Что касается получения американских грантов, скажем, самого крупного фонда, Национального института здоровья, то там выигрывает не более 10 процентов заявок. Хотя бюджет огромный, 35 миллиардов долларов в год. Но много очень сильных работ, на всех денег не хватает. Это сейчас большая проблема. Считается, что наука стремительно развивается, а система фондирования за ней не поспевает.