Поправки в закон об ОСАГО вводят индивидуальный тариф

Во вторник Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал депутатский законопроект о реформе ОСАГО и вынес его на рассмотрение в Госдуме в первом чтении на 11 марта.

Комитет рассмотрел сразу два законопроекта: правительственный и свой собственный. Первый был отклонен, а второй получил дорогу в жизнь. Разницу между этими законопроектами напомнил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов. По его словам, документы в целом похожи, но депутатский проект не включает ряд положений, которые были в правительственном варианте.

- Мы отказались от внедрения телеметрических устройств, исключения регионального коэффициента и коэффициента мощности двигателя, увеличения суммы выплат за причинение вреда жизни и здоровью, расширения тарифного коридора. При этом предложили альтернативу: устанавливать тариф не для субъектов, а индивидуально для человека. Вводится понятие "неоднократное нарушение ПДД", за которое может быть установлен повышенный коэффициент. При этом нарушения, выявленные камерами фотовидеофиксации, учитываться не будут, - отмечает депутат.

Напомним, что правительственный законопроект предполагал не только более строгие меры к собственникам машин по оценке их рисков на дорогах, но и "плюшки", то есть бонусы.

Например, автовладелец мог установить на машину телематическое устройство, которое будет анализировать его вождение. При аккуратном вождении, страховщик мог бы предоставить скидку на полис ОСАГО. Теперь не сможет. При неаккуратном, автовладелец мог бы и вовсе не представлять эти данные страховщику. Таким образом для него стоимость страховки вырастала бы только при совершении ДТП.

Правительственный законопроект предусматривал увеличение выплат за причинение ущерба жизни и здоровью в 4 раза - до 2 миллионов рублей. Но этот пункт депутаты тоже убрали. В качестве аргумента послужил расчет страховщиков, что при таком увеличении выплат стоимость полиса придется увеличить на 15-23 процента. Кроме того, увеличится количество мошеннических случаев в сфере ОСАГО.

Однако на различных сайтах защитников прав автомобилистов был проведен опрос. Большинство автовладельцев согласны заплатить за страховку больше, если выплаты увеличатся. Об этом сообщил корреспонденту "РГ" один из защитников прав автомобилистов Петр Шкуматов. По его словам, опасения страховщиков об увеличении роста страхового мошенничества никак не должны отражаться на добропорядочных автовладельцах. То есть не стоит ущемлять их права, если в институте страхования есть свои дыры.

По сути, сейчас и после принятия поправок в данный закон ОСАГО останется самым ущербным инструментом. Например, за сломанный палец в общественном транспорте, пострадавший получит 10 тысяч рублей. А если он был пассажиром частной легковушки - 2,5 тысячи. И где тут справедливость?

Депутаты вместе со страховщиками хотят сейчас сделать справедливым тариф на автогражданку. Поэтому предлагается установить коэффициенты для злостных нарушителей, применять повышение или понижение тарифа не к региону в целом, а конкретно к тем, кто сидит за рулем. И все это хорошо. Но надо говорить не только о справедливых тарифах, но и о справедливых суммах возмещения ущерба, когда водитель, а тем более его пассажир ни в чем не виноват.

Кроме того, всем понятно, что не одобренный думским комитетом правительственный законопроект будет следующим этапом реформы ОСАГО. Так не проще ли принять все и скопом сейчас, а не откладывать на потом? После вступления закона начинается путаница. Положения, облегчающие положение граждан, распространяются на ранее заключенные договоры. Ужесточающие - нет. Зачастую сами страховщики не могут разобраться в этой системе. А тут реформирование ОСАГО снова растягивается на несколько этапов.