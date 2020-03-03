Пушков: Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия

У Украины не должно быть ядерного оружия. Так председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата Рады Никиты Потураева.

Украинский политик предположил, что Россия будет вести радиоэлектронную борьбу против вещания Киева в Донбассе, и заявил, что эффективным способом решения этой проблемы мог бы стать сброс ядерной бомбы на Москву, пишет РИА Новости.

Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия, поскольку его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", написал Пушков в своем Twitter. По его словам, данный тезис подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была .

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко, в котором тот спрогнозировал рост напряженности в отношениях России и Белоруссии вплоть до войны. "Это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск", - подчеркнул Пушков.