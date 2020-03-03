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03.03.2020 00:27
Рубрика: Власть

Пушков: Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

У Украины не должно быть ядерного оружия. Так председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление депутата Рады Никиты Потураева.

Фото: 7th Army Training Command, Germany / wikimedia.org
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Украинский политик предположил, что Россия будет вести радиоэлектронную борьбу против вещания Киева в Донбассе, и заявил, что эффективным способом решения этой проблемы мог бы стать сброс ядерной бомбы на Москву, пишет РИА Новости.

Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия, поскольку его не должно быть у незрелых, несформированных наций с безответственными "элитами", написал Пушков в своем Twitter. По его словам, данный тезис подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была .

Ранее сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко, в котором тот спрогнозировал рост напряженности в отношениях России и Белоруссии вплоть до войны. "Это смесь дешевой пропаганды и примитивного маневра с целью стравить Москву и Минск", - подчеркнул Пушков.

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