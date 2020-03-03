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03.03.2020 11:17
Рубрика: Власть

Путин назвал цель закона об иноагентах

Текст: Кира Латухина
Статус иноагента придумали не в России, напомнил Владимир Путин. Соответствующий закон действует с 38-го или с 37-го года в США и применяется до сих пор. Параллель, которую журналист провел с фашистской Германией, глава государства назвал плохой, несправедливой и не имеющей отношения к действительности: "США - это не фашистская Германия, ну не надо им лепить то...". "Вы заступились за Америку?" - удивился интервьюер. "Я заступился за Америку в данном случае, да", - кивнул президент.

В Штатах не только изобрели закон об иноагентах, но и активно его применяют, в том числе совсем недавно, продолжил Путин и напомнил историю с Марией Бутиной: "Вот нашу гражданку, она стала достаточно известной, взяли упекли в тюрьму как иноагента. Ей, извините, там 12 лет так, лишнего бы слова не сказать, предполагалось". "Они применяют. У нас такого нет. У нас административная ответственность за это только", - пояснил он разницу.

Фото: ТАСС/ youtube.com
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Глава государства назвал цель закона об иноагентах - оградить Россию от вмешательства в ее политическую жизнь извне. "Никакой другой цели нет. Вот если в некоторых странах запрещают деятельность таких организаций, мы не запрещаем. Пожалуйста, они имеют право работать", - обозначил он. Но если они получают финансирование из-за границы и занимаются внутриполитической деятельностью, должны об этом сказать. "Здесь нет ничего ущемляющего. Здесь ничего нет такого, что противоречит международной практике", - подчеркнул президент. "Ну, не хочется как бы, может быть, кому-то говорить, что да, я занимаюсь вопросами внутриполитического порядка и делаю это из иностранных источников, за иностранные деньги. Ну, это не по-честному. Лучше бы сказать об этом и продолжать эту деятельность", - заметил он.

Вопрос в другом: и правозащитники, когда обращают на это внимание, правы, считает Путин: нужно четко понять, что такое внутриполитическая деятельность и добиться того, чтобы не было подмены понятий, чтобы любую другую деятельность - гуманитарного характера, например, в области здравоохранения, экологии, - "не подтасовывали под внутриполитические дела". Потому что "иноагент" - это касается только внутриполитической деятельности и ее финансирования из иностранных источников, заключил он.

Власть Работа власти Госуправление Президент Владимир Путин: статьи и интервью

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