Рассекречен самый быстрый Porsche 911

Компания Porsche раскрыла полную информацию о самой производительной модификации спорткара 911. Купе и кабриолеты Turbo S были представлены на специальном мероприятии в режиме онлайн-трансляции.

Новинку отличают прежде всего заметно расширенные колесные арки. В сравнении с машиной прошлого поколения габаритная ширина полноприводного спорткара увеличилась на 20 мм, а передняя и задняя колея увеличилась на 42 мм и 10 мм соответственно.

Фото: Пресс-служба Porsche.

На передней оси установлены 20-дюймовые колеса, на задней - 21-дюймовые "катки". Важная особенность экстерьера - активные заслонки, задний спойлер, а также воздухозаборники в задних крыльях. За ускорение отвечает оппозитная 3,8-литровая "шестерка" с отдачей 650 л.с. и 800 Нм. Прибавка производительности в сравнении с предшественником составила соответственно 70 л.с. и 50 Нм. Тяга передается на колеса обеих осей через 8-ступенчатый "робот" PDK. На ускорение до 100 км/ч уходит 2,7 с, на 0,2 с меньше, чем прежде.

Максимальная скорость составляет 330 км/ч. Уже штатно для 911 Turbo S предложат адаптивное шасси PASM, система распределения тяги PTV Plus, спортивную выпускную систему и перенастроенную с учетом спортивных реалий систему полного привода.

В списке опций значится адаптивная спортивная подвеска, заниженная на 10 мм. В салоне установлены кресла с регулировками по 18 позициям, мультимедийный центр с 10,9-дюймовым экраном и рулевое колесо GT. Уже известны и цены для немецкого рынка - от 216 396 евро за купе и от 229 962 евро за кабриолет.