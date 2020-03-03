Беспилотники выйдут на дороги в 11 регионах России

С 2018 года тестирование беспилотных автомобилей разрешено на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Теперь к регионам, где разрешен эксперимент, правительство добавило Ленинградскую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Новгородскую и Самарскую области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Сам эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.

Это решение не только облегчает доступ для удаленных от пилотных регионов компаний-производителей (и снижает для них соответствующие затраты), но также позволит усовершенствовать алгоритмы всем участникам рынка, считает Дмитрий Рябинин, руководитель hi-tech.mail.ru. Дорожная обстановка в разных регионах немного отличается, а чем больше разнообразие натурных тестов, тем лучше будет работать автоматика в реальных условиях. Поэтому это еще и существенный шаг в сторону безопасности.

Сертификаты, которые необходимы для тестирования на дорогах общего пользования, уже имеют автомобили "Яндекса". "Мы планируем проводить основную часть тестирования в Москве, - рассказали "РГ" в пресс-службе компании. - Здесь мы можем испытывать систему автономного вождения в самых разнообразных дорожных сценариях. Тут есть как сложные развязки и загруженные перекрестки, так и узкие улицы с более спокойным движением. В Московской области у нас есть еще две локации для тестирования - Сколково и закрытый полигон в городском округе Ступино. Включение Московской области в число регионов позволит нам, например, добираться от Москвы до этих локаций в автономном режиме".

Кроме "Яндекса" соответствующий сертификат уже есть у МАДИ. Также его может получить и "КамАЗ" - в декабре прошлого года компания начала первые тестовые заезды своего беспилотника. Еще один проект планируется тестировать на дорогах Санкт-Петербурга - речь идет о компании StarLine, которая специализируется на разработке беспилотных автомобилей.

Рябинин считает, что сами по себе беспилотники в условиях рынка с дешевой рабочей силой пока не выглядят перспективными для массового внедрения в ближайшие годы, особенно что касается пассажирских перевозок. Основные ожидания в коммерческом секторе, поэтому облегчение доступа к тестам для "КамАЗа" и других участников рынка грузоперевозок может иметь важное влияние на эту отрасль. С большой долей вероятности беспилотные грузоперевозки начнутся в России уже через полтора-два года как минимум на выделенных маршрутах. Пассажирские стоит ожидать не ранее чем через три года, да и то в очень ограниченном объеме.