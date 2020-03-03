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03.03.2020 15:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Как отметят 200-летие Николая Некрасова: Выставки, книги, спектакли

Текст: Михаил Визель
В Роспечати прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения поэта, издателя и публициста Николая Некрасова в декабре 2021 года. На обсуждении, прошедшем под председательством руководителя Роспечати Михаила Сеславинского, был представлен и в целом одобрен логотип юбилейных торжеств.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Некрасов не был обижен вниманием ни в советское время, ни до революции, но накопился ряд проблем, - напомнил Михаил Сеславинский. - Нужно освежить, проветрить хрестоматийный образ. Чтобы для молодежи Некрасов не ассоциировался с кислым лицом".

Фото: Максим Гончаров
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Также поговорили о плане основных мероприятий. Глава департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский отметил, что на прошедшей с большим успехом выставке "Русская охота" присутствовал особый раздел, посвященный Некрасову. А центром торжеств в Москве станет, что вполне естественно, библиотека имени Некрасова на Бауманской улице. Там пройдет "День Некрасова" с участием Театра имени Маяковского и "Мастерской Брусникина". А в Музее Пушкина на Пречистенке откроется большой выставочный проект "Некрасов и Тургенев".

Еще более обширные планы у Всероссийского музея А.С. Пушкина в Петербурге. О предполагаемых выставках и работе по ремонту филиала музея, музея-квартиры Некрасова, где и прошла большая часть жизни юбиляра, рассказал директор музея, однофамилец Николая Алексеевича - Сергей Некрасов. На ремонт министерством культуры выделено 16 миллионов рублей, подчеркнула глава департамента регионального развития и приоритетных проектов Минкультуры Ольга Юркова.

О своих планах подробно рассказали земляки Некрасова - директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева и директор музея-заповедника "Карабиха" Андрей Ивушкин. В Ярославле и в Карабихе летом уже многие годы проводятся некрасовские праздники. А с 2014 года они проходят и в селе Вятском - на родовых землях Некрасовых.

В Ярославле к юбилею намечены "Некрасовские дни" (научные конференции, чтения) - зимой. В это же время, 9-12 декабря 2021 года, в Карабихе пройдет съезд ассоциации литературных музеев, сообщил директор Музея истории российской литературы Дмитрий Бак.
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"Нужно сделать экспозиционные проекты на современном уровне, - заметил Михаил Сеславинский. - А то заходишь в иной музей-квартиру - а там прямо висит паутина скуки".

Мария Залесская, замглавного редактора издательства "Молодая гвардия", рассказала, что в серии "Жизнь замечательных людей" только что вышла биография Некрасова пера Михаила Макеева, в которой знаменитый "поэт и гражданин" едва ли не впервые представлен как успешный предприниматель, издательский магнат XIX века.

В Институте русской литературы (Пушкинском доме) к юбилею готовится выпуск трехтомного собрания поэзии Некрасова, сообщил замдиректора по научным вопросам Пушкинского дома Сергей Гуськов. Кроме того, обсуждались вопросы изучения произведений Некрасова в школе и включения их в систему школьных экзаменов.

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