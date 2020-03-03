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03.03.2020 15:05
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ольга Жукова: Абсолютной новинкой "Зарядья" станет фестиваль фортепианных дуэтов

Текст: Ирина Муравьева
Сезон 2020/21 года будет третьим для московского Концертного зала "Зарядье", но его сегодняшняя афиша может конкурировать с самым престижными концертными залами мира: сэр Джон Элиот Гардинер, Рене Якобс, Джойс Дидонато, Магдалена Кожена, Йен Бостридж, Юлия Лежнева, Михаил Плетнев, знаменитые барочные коллективы, российские и зарубежные симфонические оркестры, выдающиеся дирижеры и солисты, образовательные и детские программы. Кроме того, в новом сезоне к эксклюзивным хештегам "Зарядья": #зарядиськлассикой, #зарядисьбарокко, #зарядисьоперой, #зарядисьзнанием - добавится новый хештег #шостакович, откроется фестиваль фортепианных дуэтов "Третий лишний", марафон мужских хоров и музыки Бетховена. Программу сезона прокомментировала гендиректор зала "Зарядье" Ольга Жукова.
Фото: Лилия Ольховская/ Пресс-служба МКЦЗ "Зарядье" Фото: Лилия Ольховская/ Пресс-служба МКЦЗ "Зарядье"
Фото: Лилия Ольховская/ Пресс-служба МКЦЗ "Зарядье"

Только что на инаугурации органа в "Зарядье" представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали рекорд "Самый продолжительный органный концерт в концертном зале, 24 часа". За это время 24 органиста из разных стран - от Японии до США, выступили у вас с сольными программами на новом органе. Какой будет органная афиша?

Ольга Жукова: Уже с 9 марта мы начинаем органные концерты - выступит Уэйн Маршалл из США с Госоркестром им. Е.Ф. Светланова, и дальше каждый месяц у нас будут проходить по три-четыре органных концерта. Будут звучать не только сольные программы, но и исполняться крупные произведения, в которых орган звучит с симфоническим оркестром. Так, мы задумали интересный цикл - Реквиемы разных композиторов: Моцарта, Верди, Брамса, Дженкинса, Шнитке и других. Мне кажется, что Реквием - это самая живая музыка, она - о человеческой жизни, о страхе человека перед смертью и его надежде, что по ту сторону будет жизнь.

Сезон по уровню афиши выглядит феноменально: уже на открытии 5 сентября выступит Фрайбургский барочный оркестр с дирижером Рене Якобсом - привезут оперу Моцарта "Cosi fan tutte". В музыкальном мире моцартовские записи Якобса признаны эталоном исторического исполнительства.

Ольга Жукова: Якобс приедет в Россию впервые, и я два года договаривалась, чтобы это случилось. Нам вообще близка идея исторического исполнительства. Сэр Гардинер приедет к нам уже во второй раз. Ему 86 лет, он не бывал в России и даже не слишком хорошо был настроен к нашей стране, но то, что он здесь увидел, когда выступал у нас, привело его в полный восторг. Уезжая, он сказал: хочу снова приехать сюда! Следующей весной он привезет к нам "Страсти по Иоанну" Баха. Во второй раз выступит у нас и великолепная Магдалена Кожена - с барочным оркестром Базеля La Cetra и программой музыки композиторов круга Монтеверди. Приедут знаменитые британские коллективы - оркестр и хор Age of Enlightenment, вокальный ансамбль The Tallis Scholars, любимый нами французский коллектив Le Poème Harmonique. Для нас важно, что на такие концерты приходит очень компетентная публика, настроенная на барочный репертуар, разбирающаяся в его нюансах.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Появление нового именного хештега #шостакович - достаточно смелое решение, поскольку не всякая публика готова слушать программы, состоящие только из сочинений Шостаковича.

Ольга Жукова: Это хештег на третий сезон. Он не связан с юбилейной датой: нам просто хотелось, чтобы в "Зарядье" прозвучали все 15 симфоний Шостаковича в исполнении разных оркестров и дирижеров. Некоторые коллеги отговаривали меня, но мы придумали свою историю: перед каждой симфонией в Малом зале будет проводиться паблик-толк, где музыковеды, журналисты, музыканты рассказывают о творчестве Шостаковича, а потом уже исполняется симфония, причем каждая - разными дирижерами и оркестрами. Среди дирижеров: Владимир Федосеев, Андрей Борейко, Сергей Лисс, Владимир Спиваков, Василий Петренко, Дмитрий Корчак, Михаил Плетнев, Даниэль Райскин и другие, Персимфанс, выступающий без дирижера.

Фото: Фонд Валерия Гергиева/Александр Шапунов
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В афише заявлены джазовые программы оперных звезд: Джойс Дидонато привезет SongPlay, Томас Квастхофф выступит с джазовым трио. Специально выбирали такой формат?

Ольга Жукова: SongPlay - очень красивая программа, соединяющая барокко и джаз. Джойс Дидонато получила за нее премию Грэмми. Мы делали разнообразной джазовую афишу: к нам приедет и джазовый оркестр Концертгебау, будут выступать Анатолий Кролл, Игорь Бутман, Анна Бутурлина, которая пела недавно на вручении "Оскара". Но абсолютной новинкой третьего сезона "Зарядья" станет фестиваль фортепианных дуэтов "Третий лишний", который мы придумали вместе с Борисом Березовским. Такого фестиваля в Москве еще нет: у нас будут играть дуэты, выступающие не постоянным составом, как, например, Алексей Володин и Константин Лифшиц, а ансамбли, специально собирающиеся под программу фестиваля. Мы надеемся и на приезд великой Марты Аргерих со своим учеником.

Кстати

В первый день продаж было выкуплено более 7000 билетов. По программе #зарядисьмузыкой при покупке билетов онлайн на серию от четырех концертов и больше действует скидка 20% от стоимости. Цена билетов начинается от 100-300 рублей. Подробности - на сайте "Зарядья".

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