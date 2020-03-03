У госпитализированных в Москве не выявили коронавирус

Анализы у родственников и знакомых заболевшего коронавирусом москвича, а также летевших с ним одним рейсом пассажиров дали отрицательные результаты. Об этом журналистам сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Мы сообщали о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день, по результатам исследований Роспотребнадзора, у всех родственников, друзей заболевшего, а также пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первые пробы отрицательные, - сказала она журналистам. По ее словам, анализы 67 пассажиров того же авиарейса из Италии показали отрицательный результат. Анализы еще 17 пассажиров находятся в работе.

- Экипаж воздушного судна и сотрудники поликлиники, куда первоначально обратился пациент, находятся под наблюдением. У них первые анализы на инфекцию также показывают отрицательный результат. Это не может нас не радовать, однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно, только после проведения комплексного, многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ, - добавила Ракова.

Напомним, что молодой человек вернулся из Италии в Россию 23 февраля, а спустя четыре дня обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован в инфекционную больницу. Результаты лабораторного обследования выявили коронавирус. При обнаружении вируса вместе с молодым человеком врачи госпитализировали 13 пассажиров рейса, на котором он прибыл из Италии в Москву, а также 11 человек из его окружения. Еще 83 пассажира рейса помещены в карантин.