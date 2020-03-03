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03.03.2020 18:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Результаты анализов 24 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом москвичом и, госпитализированных в столице, отрицательные. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Фото: EPA
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"Вчера мы сообщили о том, что были госпитализированы 24 человека из числа контактировавших с заболевшим коронавирусной инфекцией в Москве. На сегодняшний день по результатам исследований Роспотребнадзора у нас есть данные об отрицательных результатах первых проб, по которым результаты получены: у всех родственников и друзей заболевшего первые пробы отрицательные; у всех пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первая проба - отрицательная; на сегодняшний день анализы 67 пассажиров рейса также отрицательные. Анализы остальных пассажиров - в работе", - рассказала заммэра.

"Это не может нас не радовать, - продолжала Ракова. - Однако однозначное подтверждение того, что человек здоров, возможно только после проведения комплексного многоэтапного исследования в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения. Мы продолжим информировать о результатах".

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