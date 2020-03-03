Столичные власти решили жестко отреагировать на безобразия, которые учинили болельщики перед матчем. После массовой драки между фанатами двух спортивных клубов возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ - хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору.

В деле на этот момент два эпизода - драка в троллейбусе и драка на станции метро.

3 марта с раннего утра начались и пока не закончились обыски у фанатов ЦСКА, "Динамо" и "Спартака" по адресам их проживания. Это и Москва, и Подмосковье. Причем обыски у участников драки шли одновременно примерно по двадцати адресам.

Драка произошла 29 февраля, когда несколько сотен фанатов-спартаковцев вышли из поезда на станции метро "Маяковская". Там их уже поджидали фанаты "Динамо". Драка началась прямо в подземке, затем переместилась на улицу и продолжилась в троллейбусе.

По первоначальной информации, только в транспорте дрались примерно 50 болельщиков. И это оказалась самой крупной из драк. Троллейбус в этот момент ехал по Ленинградскому проспекту.

Как рассказали корреспонденту "РГ" правоохранители, еще несколько стычек между болельщиками "Динамо" и "Спартака" произошло и у самого стадиона.

Сразу после драки правоохранители задержали всего трех человек. Проверка личностей драчунов показала, что все они - жители Подмосковья в возрасте от 29 до 41 года.

Напомним, что 29 февраля на стадионе ВТБ Арена прошел футбольный матч "Динамо" - "Спартак", который завершился со счетом 0:2.