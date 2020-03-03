В Твери и Калининском районе с 3 февраля заработала новая модель общественного транспорта: вместо разнокалиберных маршруток и старых городских автобусов на линии вышли оформленные в едином стиле новые современные автобусы экологического стандарта "Евро-5". Вроде бы езди и радуйся. Но пассажиры, сидя в удобных и пока не обшарпанных креслах свежих ЛиАЗов, почему-то все равно с сожалением вспоминают о неидеальных и постоянно критикуемых маршрутках.

Цвет настроения - синий

Анонсируя новую транспортную модель в прошлом году, тверские власти заявляли, что намерены возвратить систему, которая в свое время была привычна и понятна для всех.

- Это в первую очередь регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот, - объяснял суть транспортной реформы губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Мы проанализировали опыт Москвы и ведущих европейских стран, где для пассажирских перевозок используется преимущественно государственный, муниципальный транспорт, который ездит четко по расписанию.

В понедельник, 3 февраля, на 39 маршрутов вышли 115 новых автобусов с графиком работы 05.00 - 24.00. Всего же до конца февраля по 85 городским и пригородным маршрутам должны были отправиться больше 470 новых синих машин с логотипом "Транспорт Верхневолжья" на бортах: 110 - большого класса, 347 - среднего и 14 - малого класса. Поставку всего этого подвижного состава профинансировал ВЭБ.РФ по договорам лизинга. По данным правительства региона, закупка обошлась в три миллиарда рублей.

Из 85 заявленных маршрутов тридцать - муниципальные и 55 - межмуниципальные. При этом 49 из них не менялись совсем, а остальные были подкорректированы или даже восстановлены. Власти заверяют - что с учетом пожеланий жителей. Автобусы, которые по этим маршрутам "побежали", - низкопольные, оснащенные навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда и системами климат-контроля. Соответственно подорожал и проезд. В Твери одна автобусная поездка, если ее оплачивать наличными деньгами, сегодня обходится пассажиру в 29 рублей, по безналичному расчету - в 25. В пригороде, то есть в Калининском районе, при оплате наличными спрашивают 3,1 рубля за километр, по "безналу" - три.

На всех маршрутах действуют льготы. До 1 марта льготники ездили в транспорте по единому социальному проездному билету, с начала весны-2020 это стало возможно только по социальной карте жителя Тверской области или бесконтактной банковской, выпущенной на основе национальной платежной системы "Мир".

Лучше меньше, но чаще

Вроде все продумано и более-менее удобно, однако безоговорочного одобрения транспортных преобразований тверитяне пока не демонстрируют. По словам горожан, график 05.00 - 24.00 на маршрутах с синими автобусами часто не соблюдается, интервалы между рейсами увеличились, а маршруты удлинились из-за дополнительных "заездов" в новые точки, так что времени, чтобы добраться до нужного пункта, теперь требуется больше.

"Если маршрутки ходят каждые десять минут, то там, где появились новые автобусы, все непонятно"

"В рамках так называемой транспортной реформы в городе аннулируется частная перевозка, то есть маршрутные такси. Часть маршрутов уже реорганизована, оставшиеся будут "модернизированы" в ближайшее время, что ударит и по предпринимателям, и по нам, жителям города, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Реформа, проводимая сейчас в Твери, идет в разрез с президентской программой поддержки малого и среднего бизнеса и негативно отражается на населении", - написала в редакцию "РГ" жительница Твери историк Ольга Кавецкая.

Критическими отзывами пестрят и местные паблики в соцсетях. Впрочем, "пестрят" - это даже мягко сказано. Страница компании-оператора "Транспорт Верхневолжья" в известной соцсети просто потонула в претензиях. Вот лишь несколько цитат:

"После замены шестой маршрутки автобусами до Мамулино не добраться после 20 вечера. Нет автобусов"; "Где обещанные автобусы седьмого маршрута согласно расписанию? В 07.17 их в городе всего две штуки на конечных остановках. А согласно расписанию, их должно быть в это время хотя бы восемь штук"; "У людей и так полно проблем, чтобы еще превращать элементарное - добраться из пункта А в пункт Б - в ежедневное испытание"; "Если бы автобусы ходили так же часто, как маршрутки, то и вопросов бы не было, а что в итоге?.. Автобуса не дождешься, рабочий день у них отнюдь не до 24.00, как было обещано. Безналичная оплата проезда некорректна, много ошибок. Плюс - хамское поведение водителей..."

Проехал нужный поворот

Прошедший месяц показал, что новые красивые ЛиАЗы в общественном мнении пока не выглядят предпочтительнее вечно критикуемых маршруток. Многие тверитяне, наоборот, радуются, что до них свежие веяния в виде брендированного общественного транспорта еще не докатились: озвученные облправительством планы по модернизации всех 85 маршрутов в концу календарной зимы реализовать пока не удалось. На 26 февраля "синенькие" работали только на 43 направлениях.

- У нас на 10-м маршруте пока бегают пазики, но мы очень боимся, что их заменят, - переживает жительница Твери Галина Ивановна. - Если маршрутки ходят каждые десять минут, то там, где появились новые автобусы, все непонятно. Люди подолгу ждут транспорта на остановках. Да и стоимость билета в маршрутке ощутимо ниже - 25 рублей против 29 в автобусе. Для пассажиров, особенно пожилых, это, конечно, важно.

Одна из главных причин отставания от намеченного графика - нехватка водительских кадров. 17 февраля на сайте правительства Тверской области даже появилась информация, что учебный комбинат начал подготовку водителей категории Д для работы на новых автобусах с обязательной стажировкой на линиях. О том, что это более чем актуально, свидетельствует видео, размещенное в популярном тверском паблике. На нем запечатлен момент, когда автобус проезжает нужный поворот и потом пятится задом обратно на перекресток. Сидевший за рулем водитель, очевидно, был плохо знаком с маршрутом.

- Такие вот косяки - это лишнее время в пути, которое порой очень ценно. Не говоря уже о том, что среднее время в пути по сравнению с маршрутками увеличилось в 1,8 раза, - прокомментировал видео Александр Макаров.

В регионе создана рабочая группа для анализа обращений жителей Твери и Калининского района в связи с внедрением новой модели пассажирских перевозок. Хочется надеяться, что эта группа рассматривает не только обращения, присланные в адрес регионального минтранса или "Транспорта Верхневолжья", но и мониторит соцсети - подсказок, где искать "косяки", там много.

Прямая речь

Дмитрий Насибуллин, министр транспорта Тверской области:

- Новая транспортная модель предполагает постепенный уход от маршруток. Это произойдет не сразу, и сейчас перевозки осуществляют и современные новые автобусы, и коммерческий транспорт, и маршрутное такси. Основная проблема маршрутных такси в том, что это один из самых небезопасных и некомфортных видов общественного транспорта. По числу ДТП они безоговорочные лидеры. Сейчас ООО "Транспорт Верхневолжья" стремится к тому, чтобы в прошлом остались такие вещи, как самовольное изменение расписания и маршрута движения транспорта, отказ от обслуживания пассажиров-льготников, нерегулируемый тариф. Новая модель, которая создается в регионе, обеспечит качество и безопасность пассажирских перевозок. Жители Твери и Калининского района должны пользоваться современным и надежным транспортом с четким расписанием и возможностью оплачивать проезд разнообразными доступными способами.

Кстати

По бесплатному номеру 8-800-350-00-99 жители Твери и Калининского района могут круглосуточно уточнить расписание движения и маршруты автобусов, правила использования транспортных карт и оплаты проезда. Кроме того, необходимая информация для пассажиров размещена на сайте tvercard.ru.