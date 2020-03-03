Цвет настроения - синий
Анонсируя новую транспортную модель в прошлом году, тверские власти заявляли, что намерены возвратить систему, которая в свое время была привычна и понятна для всех.
- Это в первую очередь регулируемые тарифы с соблюдением всех льгот, - объяснял суть транспортной реформы губернатор Тверской области Игорь Руденя. - Мы проанализировали опыт Москвы и ведущих европейских стран, где для пассажирских перевозок используется преимущественно государственный, муниципальный транспорт, который ездит четко по расписанию.
В понедельник, 3 февраля, на 39 маршрутов вышли 115 новых автобусов с графиком работы 05.00 - 24.00. Всего же до конца февраля по 85 городским и пригородным маршрутам должны были отправиться больше 470 новых синих машин с логотипом "Транспорт Верхневолжья" на бортах: 110 - большого класса, 347 - среднего и 14 - малого класса. Поставку всего этого подвижного состава профинансировал ВЭБ.РФ по договорам лизинга. По данным правительства региона, закупка обошлась в три миллиарда рублей.
Из 85 заявленных маршрутов тридцать - муниципальные и 55 - межмуниципальные. При этом 49 из них не менялись совсем, а остальные были подкорректированы или даже восстановлены. Власти заверяют - что с учетом пожеланий жителей. Автобусы, которые по этим маршрутам "побежали", - низкопольные, оснащенные навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда и системами климат-контроля. Соответственно подорожал и проезд. В Твери одна автобусная поездка, если ее оплачивать наличными деньгами, сегодня обходится пассажиру в 29 рублей, по безналичному расчету - в 25. В пригороде, то есть в Калининском районе, при оплате наличными спрашивают 3,1 рубля за километр, по "безналу" - три.
На всех маршрутах действуют льготы. До 1 марта льготники ездили в транспорте по единому социальному проездному билету, с начала весны-2020 это стало возможно только по социальной карте жителя Тверской области или бесконтактной банковской, выпущенной на основе национальной платежной системы "Мир".
Лучше меньше, но чаще
Вроде все продумано и более-менее удобно, однако безоговорочного одобрения транспортных преобразований тверитяне пока не демонстрируют. По словам горожан, график 05.00 - 24.00 на маршрутах с синими автобусами часто не соблюдается, интервалы между рейсами увеличились, а маршруты удлинились из-за дополнительных "заездов" в новые точки, так что времени, чтобы добраться до нужного пункта, теперь требуется больше.
"В рамках так называемой транспортной реформы в городе аннулируется частная перевозка, то есть маршрутные такси. Часть маршрутов уже реорганизована, оставшиеся будут "модернизированы" в ближайшее время, что ударит и по предпринимателям, и по нам, жителям города, которые ежедневно пользуются общественным транспортом. Реформа, проводимая сейчас в Твери, идет в разрез с президентской программой поддержки малого и среднего бизнеса и негативно отражается на населении", - написала в редакцию "РГ" жительница Твери историк Ольга Кавецкая.
Критическими отзывами пестрят и местные паблики в соцсетях. Впрочем, "пестрят" - это даже мягко сказано. Страница компании-оператора "Транспорт Верхневолжья" в известной соцсети просто потонула в претензиях. Вот лишь несколько цитат:
"После замены шестой маршрутки автобусами до Мамулино не добраться после 20 вечера. Нет автобусов"; "Где обещанные автобусы седьмого маршрута согласно расписанию? В 07.17 их в городе всего две штуки на конечных остановках. А согласно расписанию, их должно быть в это время хотя бы восемь штук"; "У людей и так полно проблем, чтобы еще превращать элементарное - добраться из пункта А в пункт Б - в ежедневное испытание"; "Если бы автобусы ходили так же часто, как маршрутки, то и вопросов бы не было, а что в итоге?.. Автобуса не дождешься, рабочий день у них отнюдь не до 24.00, как было обещано. Безналичная оплата проезда некорректна, много ошибок. Плюс - хамское поведение водителей..."
Проехал нужный поворот
Прошедший месяц показал, что новые красивые ЛиАЗы в общественном мнении пока не выглядят предпочтительнее вечно критикуемых маршруток. Многие тверитяне, наоборот, радуются, что до них свежие веяния в виде брендированного общественного транспорта еще не докатились: озвученные облправительством планы по модернизации всех 85 маршрутов в концу календарной зимы реализовать пока не удалось. На 26 февраля "синенькие" работали только на 43 направлениях.
- У нас на 10-м маршруте пока бегают пазики, но мы очень боимся, что их заменят, - переживает жительница Твери Галина Ивановна. - Если маршрутки ходят каждые десять минут, то там, где появились новые автобусы, все непонятно. Люди подолгу ждут транспорта на остановках. Да и стоимость билета в маршрутке ощутимо ниже - 25 рублей против 29 в автобусе. Для пассажиров, особенно пожилых, это, конечно, важно.
Одна из главных причин отставания от намеченного графика - нехватка водительских кадров. 17 февраля на сайте правительства Тверской области даже появилась информация, что учебный комбинат начал подготовку водителей категории Д для работы на новых автобусах с обязательной стажировкой на линиях. О том, что это более чем актуально, свидетельствует видео, размещенное в популярном тверском паблике. На нем запечатлен момент, когда автобус проезжает нужный поворот и потом пятится задом обратно на перекресток. Сидевший за рулем водитель, очевидно, был плохо знаком с маршрутом.
- Такие вот косяки - это лишнее время в пути, которое порой очень ценно. Не говоря уже о том, что среднее время в пути по сравнению с маршрутками увеличилось в 1,8 раза, - прокомментировал видео Александр Макаров.
В регионе создана рабочая группа для анализа обращений жителей Твери и Калининского района в связи с внедрением новой модели пассажирских перевозок. Хочется надеяться, что эта группа рассматривает не только обращения, присланные в адрес регионального минтранса или "Транспорта Верхневолжья", но и мониторит соцсети - подсказок, где искать "косяки", там много.
Дмитрий Насибуллин, министр транспорта Тверской области:
- Новая транспортная модель предполагает постепенный уход от маршруток. Это произойдет не сразу, и сейчас перевозки осуществляют и современные новые автобусы, и коммерческий транспорт, и маршрутное такси. Основная проблема маршрутных такси в том, что это один из самых небезопасных и некомфортных видов общественного транспорта. По числу ДТП они безоговорочные лидеры. Сейчас ООО "Транспорт Верхневолжья" стремится к тому, чтобы в прошлом остались такие вещи, как самовольное изменение расписания и маршрута движения транспорта, отказ от обслуживания пассажиров-льготников, нерегулируемый тариф. Новая модель, которая создается в регионе, обеспечит качество и безопасность пассажирских перевозок. Жители Твери и Калининского района должны пользоваться современным и надежным транспортом с четким расписанием и возможностью оплачивать проезд разнообразными доступными способами.
Кстати
По бесплатному номеру 8-800-350-00-99 жители Твери и Калининского района могут круглосуточно уточнить расписание движения и маршруты автобусов, правила использования транспортных карт и оплаты проезда. Кроме того, необходимая информация для пассажиров размещена на сайте tvercard.ru.