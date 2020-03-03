На Дальнем Востоке приостановлены рейсы в Южную Корею из-за COVID-19

Авиакомпания "Аврора" с 1 марта временно приостановила регулярные рейсы в Республику Корея: города Сеул и Пусан. Полеты по этим направлениям будут выполняться на чартерной основе, сообщает официальный сайт авиапредприятия.

Уточняется, что в настоящее время расписание чартеров полностью совпадает с действовавшим ранее регулярным расписанием.

С 1 по 28 марта улететь из Хабаровска, Владивостока, Южно-Сахалинска, откуда авиакомпания выполняет рейсы, в Республику Корея могут граждане этого и других иностранных государств, а из Кореи в Россию - только россияне, лица, имеющих вид на жительство в РФ, и граждане стран Евразийского экономического союза.

Разрешен выезд в Республику Корея трансферным пассажирам, гражданам РФ, если у них есть билет в третью страну, с условием, что пункте трансфера они будут не более суток.

В авиакомпании подчеркивают, что пассажиры, заранее купившие билет, могут рассчитывать на возврат их стоимости.

По данным на 2 марта, в Южной Корее более четырех тысяч инфицированных новым коронавирусом.