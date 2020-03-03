Первый опыт оформления электронных паспортов на ввезенные машины частными лицами в единичном экземпляре прошел удачно на Дальнем Востоке. Машины, получившие электронный документ на право своего существования в России, были без проблем зарегистрированы в ГИБДД.

Об этом сообщает АО "Электронный паспорт", который занимается продвижением электронных ПТС. Напомним, что с 1 ноября этого года все произведенные или вновь ввезенные на территорию России автомобили будут получать не обычный паспорт транспортного средства - огромную бумажную простыню, а электронный. Грубо говоря, автовладелец не получит на руки бумажку, а о его машине в электронной базе данных появится вся информация.

На данный момент на различные транспортные средства в России оформлено более 460 тысяч электронных паспортов. Но абсолютное большинство из них оформлялось самими автопроизводителями. Даже экспериментов по оформлению электронных ПТС на ввезенные в страну бывшие в эксплуатации машины до сих пор не проводилось. А поэтому было непонятно, как будет работать эта система. И вот случилось: 20 японских праворульных автомобилей ввезены в Россию, на них оформлены электронные ПТС, и они поставлены на учет в ГИБДД. То есть проблем с таким ввозом и введением электронных ПТС не обнаружено.

Напомним, что на единичные машины, которые ввозит в страну не автодилер, электронный паспорт оформляет испытательная лаборатория, которая подтверждает безопасность конструкции машины.