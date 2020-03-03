Появилось видео перехвата самолета-"нарушителя" границы на Камчатке

Минобороны РФ опубликовало видеозапись перехвата самолета, "нарушившего" границу страны на Камчатке. Кадры, снятые с бортов противолодочного самолета Ил-38 и истребителя МиГ-31 Тихоокеанского флота, показывают тренировку на фоне живописных камчатских ландшафтов.

Напомним, в роли "чужака" выступал Ил-38, а к посадке его принуждал МиГ-31.

По легенде учения, Ил-38 отклонился от установленного маршрута и приблизился к кромке государственной границы страны. На перехват с аэродрома Елизово по тревоге подняли высотный истребитель. Он подал сигнал нарушителю покинуть воздушное пространство РФ, а затем вынудил его приземлиться из-за неисполнения требования,