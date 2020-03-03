В Чите сослуживца Шамсутдинова осудили на два года условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тысяч рублей Рустама Мухатова по делу об издевательствах над сослуживцами, в том числе над Рамилем Шамсутдиновым, который потом расстрелял солдат.

Ранее Мухатов признался, что заставлял сослуживцев более позднего призыва несколько часов выполнять физические упражнения, избивал их кулаком в боксерской перчатке, а Шамсутдинова однажды пнул за курение в неположенное время.

Приговор осужденному вынесли с испытательным сроком 2 года. Суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред.

Напомним, трагедия в военной части в Забайкалье произошла в октябре прошлого года: военнослужащий Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результате погибли восемь человек, еще двое оказались тяжело ранены. Нападавший назвал причиной своего поступка дедовщину и насилие.