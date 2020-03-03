В Забайкалье пришла партия новых автобусов

Новыми пассажирскими автобусами марки МАЗ пополняется автопарк Читы. Машины закупают на средства дальневосточной субсидии.

Субсидию Забайкалью выделили после решения президента РФ Владимира Путина о включении региона в состав Дальневосточного федерального округа.

В 2019 году на эти средства уже были приобретены 42 автобуса ПАЗ и ЛИАЗ. Новые машины обслуживают читинские маршруты №8, №17, №20, №30 и №41. В этом году закупку автобусов продолжили.

- На сегодняшний день в Чите находятся 18 автобусов, после проверки комплектации и оформления необходимых документов транспортные средства передадут на баланс городской администрации. По графику до 1 апреля в краевую столицу прибудут еще 13 автобусов, - рассказал замминистра строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Сергей Кривощеков.

Новенькие МАЗы, которые вскоре выйдут на линию могут перевозить по 70 пассажиров. Это современные машины с улучшенными техническими характеристиками. Они оснащены кондиционерами, валидаторами для безналичной оплаты проезда, датчиками регистрации входящих людей, ГЛОНАСС, а также усиленными стеклопакетами и дополнительными печками, которые будут очень кстати в холодную дальневосточную зиму.