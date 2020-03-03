Возбуждено уголовное дело о сходе 11 вагонов с углем в Забайкалье

Возбуждено уголовное дело из-за схода вагонов с углем в Забайкальском крае, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Расследование проводится о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (часть первая статьи 263 УК РФ).

Ранее сообщалось, что 2 марта на перегоне Жипхеген - Хилок 11 вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Восемь из них опрокинулись.

Жертв и пострадавших нет. Повреждено около 150 метров железнодорожного полотна в обоих направлениях, одна опора контактной сети. Размер причиненного ущерба устанавливается.