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03.03.2020 11:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Летевший рейсом Новосибирск - Москва самолет экстренно сел в Перми

Текст: Алексей Трапезников
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажирский авиалайнер Airbus A320, следовавший из Новосибирск в Москву, экстренно сел в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о нахождении на борту самолета взрывного устройства. Сейчас на борту авиалайнера находится 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Напомним, ранее сегодня экстренную посадку в аэропорту Хабаровска совершил из-за сообщения о минировании совершил самолет, следовавший рейсом Владивосток - Москва.

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