Летевший рейсом Новосибирск - Москва самолет экстренно сел в Перми

Пассажирский авиалайнер Airbus A320, следовавший из Новосибирск в Москву, экстренно сел в пермском аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает "Интерфакс".

Причиной экстренной посадки стало анонимное сообщение о нахождении на борту самолета взрывного устройства. Сейчас на борту авиалайнера находится 113 пассажиров и шесть членов экипажа.

Напомним, ранее сегодня экстренную посадку в аэропорту Хабаровска совершил из-за сообщения о минировании совершил самолет, следовавший рейсом Владивосток - Москва.