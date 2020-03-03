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03.03.2020 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подростки из Саратова отрицают подготовку к убийству в школе

Текст: Андрей Куликов

Подростки из Саратова, задержанные по подозрению в приготовлении к массовому убийству в школе, говорят, что не планировали совершать этого преступления.

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С несовершеннолетними, которые по решению суда были взяты под стражу, в СИЗО встретились члены общественной наблюдательной комиссии ФСИН и уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали подростков 14 и 15 лет. По версии следствия, несовершеннолетние якобы состояли в сетевых сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Задержали их в заброшенном бомбоубежище, где мальчишки хранили в тайнике обрез.

ЦОС ФСБ распространил в СМИ видеозапись, на которой один из подростков упоминает о намерении убить сорок человек и говорит, что нападение они планировали совершить в мае.

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По словам омбудсмена, сейчас подростки отрицают, что собирались совершить массовое убийство. Относительно показаний, данных под видеозапись, говорят, что сами не знают, как могли такое сказать, и что это неправда. Школьники также рассказали, что их травили одноклассники, мать одного из подростков обращалась к директору школы, но результата это не принесло.

Член ОНК и областной общественной палаты Николай Скворцов передал рассказ подростков, как у них в руках оказался обрез. Через соцсеть мальчишки познакомились с девочкой, которая предложила им пострелять из пневматического оружия. Стрелять пошли в заброшенное бомбоубежище, там эта девочка нашла ящик, в котором лежали обрез и какие-то книги. Подростки бегали с этим обрезом по бомбоубежищу, играли. А потом их там же задержали правоохранители.

Как рассказывает Татьяна Загородняя, подростки мечтали стать военными.

- Этих бы мальчишек в руки хороших педагогов и психологов, - сокрушается омбудсмен и добавляет, - до боли жалко пацанов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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