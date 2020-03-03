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03.03.2020 21:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре при обрушении стены жилого дома пострадала женщина

Текст: Ольга Дмитренко, Анна Шепелева (Самара)
Фото: Анна Шепелева/РГ Фото: Анна Шепелева/РГ
Фото: Анна Шепелева/РГ

В Самаре при обрушении стены жилого дома пострадала женщина, сообщил на месте происшествия врио начальника ГУ МЧС по Самарской области Владислав Садовский.

Возможной причиной взрыва в квартире Петербурга стал поджог пороха

Пострадавшую спасатели вытащили из-под завалов, сейчас она находится в больнице. Также были эвакуированы четверо детей и еще одна женщина. Они не пострадали. Но двое детей 2019 года рождения были госпитализированы для осмотра врачами.

В районе 20.00 по местному времени в ГУ МЧС по региону поступило сообщение о взрыве газа в жилом деревянном многоквартирном двухэтажном доме по улице Арцебушевской.

Однако, по данным спасателей, последствий хлопка газа не обнаружено. Стена дома обрушилась на соседнее частное одноэтажное деревянное строение из-за ветхости - дом 1917 года постройки.

Мэр Самары Елена Лапушкина сообщила, что дом, у которого рухнула стена, был признан аварийным еще в 2011 году. В нем была одна муниципальная квартира, жильцы которой в ближайшее время должны были переселяться в новую квартиру, предоставленную им городом. Их эвакуировали из здания. Еще три квартиры находятся в частной собственности, их владельцы отказывались переезжать. Но в момент обрушения стены в этих квартирах никого не было.

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