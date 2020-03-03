В Саратове обвиняемых в пытках полицейских перевели под домашний арест

В Саратове суд изменил полицейским, которых подозревают в применении пыток к задержанному, меру пресечения. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова, из-под стражи правоохранителей отпустили под домашний арест.

В октябре прошлого года, как уже рассказывала "РГ", было возбуждено уголовное дело по превышению полномочий тремя сотрудниками полиции в Саратовском районе. Полицейских заподозрили в избиении и пытках одного из задержанных. По версии следствия, требуя, чтобы мужчина сознался в преступлении, блюстители порядка ставили ему на ягодицы раскаленный утюг.

Под стражей полицейские провели пять месяцев. В суде сообщили, что решение об изменении меры пресечения было вынесено по ходатайству защиты. Следователь считал, что срок содержания под стражей нужно продлить.