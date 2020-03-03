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03.03.2020 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове обвиняемых в пытках полицейских перевели под домашний арест

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове суд изменил полицейским, которых подозревают в применении пыток к задержанному, меру пресечения. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова, из-под стражи правоохранителей отпустили под домашний арест.

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В октябре прошлого года, как уже рассказывала "РГ", было возбуждено уголовное дело по превышению полномочий тремя сотрудниками полиции в Саратовском районе. Полицейских заподозрили в избиении и пытках одного из задержанных. По версии следствия, требуя, чтобы мужчина сознался в преступлении, блюстители порядка ставили ему на ягодицы раскаленный утюг.

Под стражей полицейские провели пять месяцев. В суде сообщили, что решение об изменении меры пресечения было вынесено по ходатайству защиты. Следователь считал, что срок содержания под стражей нужно продлить.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Преступления правоохранителей

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