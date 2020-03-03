Омичка набила тату с логотипом театра, чтобы бесплатно смотреть спектакли

Жительница Омска Арина Левина сделала себе необычную татуировку и получила право до конца жизни посещать театр бесплатно.

- Однажды пошутили о том, что человек, набивший татуировку с логотипом нашего театра, будет ходить бесплатно на спектакли ЦСД. И вот, привет, - сообщил на своей странице в социальных сетях омский театр "Центр современной драматургии".

Оказалось, одна из постоянных зрительниц театра восприняла предложение буквально и наколола себе на руку логотип театра и цитату из постановки "Девушки в любви". Пришлось театру выполнять свои обещания. Арина получила пожизненную контрамарку на все спектакли Центра современной драматургии. Только вместо билета ей будет необходимо предъявлять при входе в зрительный зал свою татуировку.