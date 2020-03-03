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03.03.2020 17:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело

Текст: Станислав Крашевский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по статье "Халатность" после нападения бродячих собак на ребенка в Ачинске.

Процессуальное решение было принято по результатам доследственной проверки, проведенной Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Фото: iStock
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Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло еще 26 января 2020 года. По версии следствия, в тот день стая бродячих собак напала на четырехлетнюю девочку, которая гуляла со своим 10-летним братом на улице.

Одна из собак укусила малышку за лицо. Медики квалифицировали травму как легкую. В ГСУ СК отметили, что следователь уже опросил работников администрации города Ачинска, на которых возложена ответственность по контролю за безнадзорными животными.

"Изъята интересующая следствие документация по деятельности подрядной организации, осуществляющей мероприятия по отлову животных, - добавили в ведомстве. - По делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы".

Напомним, несколько дней назад власти ввели режим ЧС из-за бездомных собак сразу в нескольких районах Красноярска. Такое решение было принято на заседании оперативного межведомственного штаба по обращению с бездомными животными.

Напряженная ситуация наблюдается во всех районах города, а безопасность граждан полностью не гарантирована. Так, по данным на 28 февраля, от жителей Красноярска поступило 1562 заявки на отлов бродячих собак, что на четверть больше, чем годом ранее.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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