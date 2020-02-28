В нескольких районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бездомных собак

В Красноярске на заседании оперативного межведомственного штаба по обращению с бездомными животными принято решение о введении режима ЧС в нескольких районах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным властей, напряженная ситуация с бездомными животными наблюдается во всех районах города. Безопасность граждан не обеспечена на должном уровне, так как на улицах находится большое количество диких особей. На 28 февраля поступило 1562 заявки местных жителей на отлов, что на четверть больше, чем годом ранее.

Локально введен режим чрезвычайной ситуации в ряде городских округов: в поселках Первомайский, Водников, Бугач, Таймыр. Кроме того данная мера затронула микрорайоны Черемушки, Николаевка, Плодово-Ягодной станции. Режим ЧС частично введен в районах Зеленая Роща, Северный и несколько других. Данная мера позволит усилить взаимодействие межведомственных структур и увеличит эффективность по отлову животных.

Главам районов поручено создать оперативные группы по реагированию на сообщения жителей об агрессивных животных. На них также возложат обязанность по патрулированию улиц и обнаружению стай. Подрядчики должны будут увеличить количество бригад по отлову.

Напомним, ранее на территории города были обнаружены тела двоих человек со следами укусов. 22 февраля на улице Мичурина прохожие нашли тело женщины. По данному факту следователи возбудили два дела по убийству и халатности. Полиция задержала главу красноярского муниципального учреждения "Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства" Евгения Петрюка. Его ведомство должно было заключить контракты на отлов бездомных животных. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Через несколько дней, 25 февраля, в Ленинском районе города нашли мертвого мужчину. На его теле также обнаружили следы укусов. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.

Проблема с беспризорными животными в городе наблюдается давно. Так, в ноябре прошлого года продавец павильона Наталья Луговкина отбила от одичавших собак восьмилетнего мальчика. Инцидент произошел в Черемушках. Стая атаковала ребенка вместе с его братом на пустыре. Как рассказала женщина KP.Ru, к ней в павильон забежал 11-летний брат мальчика, и сказал, что на них напали собаки. Наталья тут же рванулась на помощь.

Собаки загнали мальчика в яму и начали рвать. По словам Натальи, одна собака кусала ребенка за ноги и бок, остальные - за голову, шею, лицо и руки. На голове частично отсутствовал скальп, на теле виднелись глубокие укусы. Женщина со старшим мальчиком начали кидать в стаю камнями, тем самым они отвлекли их от жертвы. Собаки начали окружать атаковавших. Как вспоминает Наталья, отбиться помогли бутылки, палки, камни. Таким образом они смогли добраться до магазина. Один из псов гнал их до самых дверей.

Как ранее писала "РГ", ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, была проведена операция. По данному факту следователи также возбудили уголовное дело о халатности в отношении неустановленных лиц. Сообщалось, что жители окрестных домов неоднократно жаловались на агрессивных собак, кроме того, на некоторых из них видели чипы, которые им поставили коммунальщики. Животное было отловлено, чипировано, а потом отпущено, как неопасное.

В среду, 26 февраля, Наталью Луговкину наградили медалью СК РФ "Доблесть и отвага". Вручал ее лично глава краевого следкома Андрей Потапов.