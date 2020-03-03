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03.03.2020 17:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербургской филармонии отметят юбилей Сергея Плешака

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
5 марта в Малом зале филармонии пройдет творческий вечер известного петербургского композитора Сергея Плешака, который отмечает свое пятидесятилетие. Любители музыки смогут услышать все разнообразие жанров, в которых работает автор: от романсов до мюзиклов и масштабных хоровых произведений.

Доцент Санкт-Петербургской консерватории и лауреат Премии Санкт-Петербурга за достижения в области композиторского искусства Сергей Плешак стал одним из самых востребованных современных композиторов. Он пишет не только хоровые и театральные произведения, но и сочинения для детей, что в редкость для актуальной классической музыки. Только для детского музыкального театра музыкантом создано более 20 произведений - это и балеты, и оперы, и мюзиклы.

Фото: Пресс-служба Аbo Svenska Teater
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Будучи родом из известной ленинградской музыкальной семьи, Плешак продолжает утверждать на большой сцене характерный петербургский музыкальный стиль, основанный на лиричном и особо тонком звучании. Творчество композитора известно не только в России, его сочинения регулярно исполняются в США, Великобритании, Венгрии, Германии, Франции, Италии, Голландии, ЮАР, Швеции и других странах.

Концерт в филармонии станет не единственным музыкальным подарком для петербуржцев. 6 и 7 марта в театре "Буфф" покажут премьеру мюзикла Сергея Плешака "С любимыми не расставайтесь" по пьесе А. Володина в постановке недавно ушедшего И. Штокбанта. 11 марта в Академической Капелле прозвучат сочинения композитора в исполнении сводного 500-голосого хора. 16 апреля в зале Прокофьева Мариинского театра представят премьеру оперы "Мальчишки", посвященной 75-летию Победы. А 22 мая в концертном зале "Колизей" будет впервые исполнен мюзикл "Ласточки", написанный Сергеем Плешаком по мотивам сюжета оперетты "Мадмуазель Нитуш" и фильма "Небесные ласточки".

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